Недавно в Украину вслед за Бенкси пришел известный итальянский художник TVboy (Сальваторе Бенинтенде). Он создает картинки на улицах Бучи, Киева и Ирпеня.
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TVboy поделился впечатлениями после посещения Украины
Сначала художник не подтверждал свой визит, но теперь опубликовал фото своего путешествия по Киевщине и своих рисунков.
Только побывав в Украине, я по-настоящему понял силу и отвагу этих людей. Как дань уважения жертвам этой войны, я хотел оставить свой знак на улицах Киева, Бучи и Ирпеня, городов, раненых российскими атаками. Послание, содержащееся в каждом произведении искусства – это о возрождении и надежде,
– подчеркнул TVboy.
Уличный художник добавил, что сотрудничает с итальянской организацией, помогающей Украине в гуманитарных областях. Он попросил подписчиков присоединяться к проекту.
TVboy в Украине: видео
Новый рисунок TVboy
Художник опубликовал фото нового граффити, сделанного в Буче на зоомагазине, окна которого выбили. Он нарисовал девочку с ореолом со знаком STOP в сине-желтых красках. TVboy объяснил, что еще в первый день приезда услышал историю, которая его очень взволновала и вдохновила на творение.
У жительницы Бучи Ольги после российских бомбежек умерла 8-летняя дочь. Однажды Ольге приснилось, как дочь говорит ей: "Мама, я хотела бы иметь сестричку". Поэтому Ольга решила усыновить ребенка, ровесницу дочери, потерявшей родителей из-за войны,
– поделился художник.
Новое граффити в Буче / Фото с инстаграма художника