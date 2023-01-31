Нещодавно до України слідом за Бенксі завітав відомий італійський художник TVboy (Сальваторе Бенінтенде). Він створює малюнки на вулицях Бучі, Києва та Ірпеня.

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TVboy поділився враженнями після відвідин України

Спершу художник не підтверджував свій візит, але тепер опублікував фото своєї подорожі Київщиною та своїх малюнків.

Лише побувавши в Україні, я по-справжньому зрозумів силу та відвагу цих людей. Як данину поваги жертвам цієї війни я хотів залишити свій знак на вулицях Києва, Бучі та Ірпеня, міст, поранених російськими атаками. Послання, яке міститься в кожному творі мистецтва – це про відродження та надію,

– підкреслив TVboy.

Вуличний художник додав, що співпрацює з італійською організацією, що допомагає Україні у гуманітарних сферах. Він попросив підписників долучатися до проєкту.

TVboy в Україні: відео

Новий малюнок TVboy

Художник опублікував фото нового графіті, яке зробив у Бучі на зоомагазині, вікна якого повибивало. Він намалював дівчинку з ореолом зі знаком STOP у синьо-жовтих барвах. TVboy пояснив, що ще у перший день приїзду почув історію, яка його дуже зворушила й надихнула на творіння.

У мешканки Бучі Ольги після російських бомбардувань померла 8-річна донька. Одного разу Ользі приснилося, як донька каже їй: "Мамо, я б хотіла мати сестричку". Тому Ольга вирішила усиновити дитину, ровесницю дочки, яка втратила батьків через війну,

– поділився художник.



Нове графіті у Бучі / Фото з інстаграму художника

Нагадаємо, TVboy створив ще багато малюнків на вулицях Бучі й Ірпеня: дитина, що на знаку STOP дописує слово war; хлопчики у синій та жовтій формах з написами peace (мир) і hope (надія); графіті – дівчинка з військовим.