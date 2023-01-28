На днях в Буче и в Ирпене появились граффити о войне в Украине. Выяснилось, что страну посетил известный итальянский художник TVboy (настоящее имя – Сальваторе Бенинтенде).

Смотрите также Честь, слава, государство: группу "Антитела" наградили медалью за защиту Киевщины

Итальянец создал граффити в Буче

Сначала граффити появилось у городского совета в Буче. На рисунке изображен ребенок, который на знаке "Stop" дописывающий слово war.

Остановить войну в Украине призывает весь мир. Политики, деятели искусств, спортсмены объединяются в поддержке нашей страны. Каждый по-своему помогает победить и отстроить. Не молчит итальянский TVboy художник, также поддержавший жителей Бучи и призвал своим рисунком-граффити остановить войну,

– прокомментировали в городском совете.



Граффити итальянца / Фото с телеграма Бучанского городского совета

"В своей уникальной работе, которую оставил на память бучанцам, он использовал технику трафарета. Спасибо TVboy за твой художественный голос для нашей общей Победы!".

Еще один рисунок появился на стене Бучанского лицея №4. Там изображена девочка, рисующая символ мира в цветах украинского флага.



Граффити итальянца / Фото с телеграма Бучанского городского совета

Бучанский глава города рассказал, что он сотрудничает с итальянским городом-партнером Бергамо, благодаря чему и появились такие творческие проекты.

Граффити итальянца / Фото с телеграма Бучанского городского совета

Работы TVboy в Ирпене

О работах TVboy в Ирпене сообщил глава правления в Украинском киноинституте Руслан Савчук. Он увидел граффити на разрушенном русскими Центральном доме культуры. Там изображены мальчики в синей и желтой формах, на которых цифры 20 и 23 (символизируют этот год), а также слова peace (мир) и hope (надежда). На другом граффити – девочка с военным.

В Ирпене очередной всемирно известный уличный художник TVboy. Надеюсь, что подобные акции помогут популяризировать и наш проект по восстановлению ЦБК. Другая работа сфотографирована на развалинах стадиона рядом,

– сообщил Руслан Савчук.



Граффити в Ирпене / Фото из фейсбука Руслана Савчука



Граффити в Ирпене / Фото из фейсбука Руслана Савчука

Как в Украину приезжал Бенкси

В ноябре прошлого года впервые поползли слухи о приезде легендарного анонимного художника Бенкси, ведь в Киевской области появились работы в его стиле. Впоследствии он подтвердил авторство одного из рисунков в Бородянке.

Впоследствии художник признался, что остальные семь работ – также его творение. Это двое детей, которые качаются на противотанковом еже, женщина в халате, противогазе и с огнетушителем, гимнастка на руинах и другие граффити.

Уже после поездки Бэнкси поделился видео, как создавал легендарные картинки. Но в ролике также звучит "Червона рута" в исполнении бандуристок, а также рассказ мамы, чья дочь ходила в сад, разрушенный российскими ракетами.