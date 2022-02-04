История сильной женщины: Наталья Карпа презентовала клип на песню "Чуєш, не йди"
Источник:ютуб-канал Наталки Карпы
Певица Наталья Карпа порадовала поклонников долгожданной премьерой. Артистка презентовала клип на песню "Чуєш, не йди".
После декретного отпуска исполнительница вернулась к работе и активно работает над альбомом, который планирует выпустить в 2022 году. Одну из первых его песен Наталья презентовала еще в ноябре прошлого года, а теперь состоялась премьера клипа.
Вас может заинтересовать Моя сила и слабость, – MamaRika представила песню "На руках", которую посвятила мужу
Премьера от Наталки Карпы
Режиссер работы Владимир Шурубура рассказал, что вместе с артисткой они придумали легкую линию героини, которая наблюдает за парой влюбленных, за развитием их чувств, как они контрастируют со временем, от влюбленности до разочарования, от страстных поцелуев к обвинениям. Наталья в этом клипе рассказывает историю сильной женщины, ее сопереживание, признание, боль.
Я в роли психотерапевта, исследую, казалось бы, сложные моменты чужой пары, и узнаю себя,
– заметила артистка.
Исполнительнице хотелось погрузиться в глубину рассказа. Сейчас у нее философское настроение, которое изображается в творчестве, музыке. Наталья всегда искренна со своим слушателем и этот ролик не стал исключением.
Видео снимали во Львове еще в ноябре, когда состоялась презентация песни. Работа над клипом длилась несколько месяцев, поэтому фанаты смогли увидеть его лишь в начале февраля.
Наталка Карпа – "Чуєш, не йди": смотрите видео онлайн
Музыкальные новинки 2022 года
- Слава Каминская выпустила новую сольную песню "Имя твое", в которой намекнула на бывшего мужа Эдгара.
- "Океан Эльзы" презентовали трогательный клип о любви на песню "Весна".
- Alyosha вместе с мужем Тарасом Тополем снялась в клипе на песню "Мое море".