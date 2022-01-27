Знаменитый украинский коллектив "Океан Эльзы" порадовал фанов новым релизом. В новой работе музыкантов соединились разные города, страны, истории и времена года.
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Премьера клипа и песни "Океана Эльзы"
Группа презентовала песню за месяц до календарного начала весны. Для артистов тема весны как возрождения, любви и обновления уже не нова.
Лидер группы Святослав Вакарчук рассказал, что для него весна – особое время года. Именно поэтому столько песен "ОЭ" посвящены именно ей.
Видимо, поскольку я родился и первый свой вздох сделал весной – это на уровне подсознательного. Для меня эта пора – это что-то невероятное. Я живу ради весны, ради того, чтобы снова ощутить ее, в прямом и переносном смысле как обновление. Это очень важный момент моей жизни каждый год,
– пояснил Святослав Вакарчук.
"Весна – это любовь. Поэтому я не мог здесь не вспомнить французов Аполлинера, Рэмбо и Верлена. На мой взгляд, их отношение к любви является эталонным в мировой поэзии, потому что так о любви трогательно, честно, больно, но при этом до конца, на разрыв, мало кто писал", – рассказал певец о композиции.
Фронтмен "Океана Эльзы" добавил, что песня имеет новое звучание, хотя не является экспериментальной для коллектива.
Песня "Весна", по-моему, менее нетипична для нас, чем, скажем, "БезТебеМенеНема". Она звучит в духе времени. Океан Эльзы меняются, как менялись в свое время The Beatles или Queen. Мы не можем творить все одинаково, будто это альбом "Там, Де Нас Нема". Относительно саунда, то да у нас будет новое звучание и это не последняя такая песня, которую вы услышите,
– поделился Вакарчук.
"Океан Эльзы" – "Весна": смотрите видео онлайн
Коллектив презентовал не только песню, но и клип на нее. В нем музыканты показали трогательную историю двух снеговиков, которые должны найти друг друга до того, как начнется весна.
Кадр со съемок клипа / Фото пресс-службы
"Океан Эльзы" планирует выпустить альбом
Рок-группа не планирует останавливаться и продолжает работу над новым материалом. В прошлом году они выпустили несколько синглов, среди которых много дуэтных песен. Теперь они думают над тем, какие из этих композиций можно включить в будущий альбом. Большой релиз выйдет весной этого года.
"Большинство песен в альбоме будет новых. Группа думает, включать ли в него все синглы, которые были выпущены в течение прошлых лет. И не исключено, что некоторые из них мы оставим на следующий раз. Поскольку этот альбом в ближайшие пару лет точно не последний", – признался Святослав Вакарчук.
Коллектив уже планирует большой двухлетний тур в поддержку альбома, который начнется с апреля 2022 года. В графике "Океана Эльзы" появятся различные города и страны, в частности Европы, Северной Америки.
Текст песни "Весна" "Океана Ельзы"
Дофаміновий камбек
Все не йде і не йде
Замела зима мій трек –
Ледве видно сліди
Я чекатиму тебе на моїй новій планеті
Я чекатиму тебе тільки ж ти прийди
Моя весна, весна, весна
Цього разу не забудь мене весна
Весна, весна, весна
Алягер ком алягер
Знаю я, знаєш ти
Мій Гійом Аполлінер
Під "Мостом Мірабо"
Я чекатиму тебе, бо ти одна на всій планеті
Знаєш, як любив Верлен, як хотів Рембо
Моя весна, весна, весна
Цього разу не забудь мене весна
Весна, весна, весна