Искал, где лучше, – Коля Серга объяснил, почему все восемь лет войны строил карьеру на России

Сейчас певец и шоумен Коля Серга служит в ВСУ в Одессе, хотя недавно жил и работал на России. Звезда намекнул, что был там ради денег, а в Украину переехал по зову души.

В начале полномасштабной войны с Россией патриотическая позиция 33-летнего Коли Серги удивила чуть ли не всю Украину. Он один из первых из шоу-биза ушел в ВСУ и до сих пор служит в Одессе. Шоумен отрекся от каких-либо заработков в стране-агрессорке и наконец-то разъяснил, почему не сделал этого раньше.

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Почему Коля Серга работал на России во время войны

Артист признался, что раньше был очень гибким, поэтому его так и "мотало по миру" с "Орлом и решкой" и на волне популярности занесло в Россию.

Я все время искал, где мне лучше, и пропускал эту потребность через призму разных ценностей. И, безусловно, одна из наиболее ощутимых ценностей – материальная. Где я смогу зарабатывать, чтобы обеспечить свою семью, где я могу жить в комфорте. Потом в какой-то момент я понял, что это не доставляет мне счастья, радости,

– заявил Коля Серга.

Сколотив состояние в России и нажившись в роскоши, он стал искать место, где сможет быть полезным, реализовать "спецзадачу души". Так, зов души привел его в Украину. В Киев Сергея переехал еще в 2020 году.

"Тогда я принял этот выбор в 2020 году, когда понял: "Все, теперь я буду с Украиной. И я буду учиться жить здесь при любых обстоятельствах. Мой выбор сделан", – вспомнил шоумен. И признался, что даже заземлился на Родине – купил участок под Киевом.

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Почему Серга осудил Россию только после 24 февраля

Интересно, что сначала на вопрос о внезапном патриотизме Коля Серга ответил анекдотом: "Когда сидят за столом отец, мать и сын. Сыну уже 30 с чем-то лет, и он за всю жизнь не говорил ни слова. Молчаливая трапеза, и вдруг сын говорит: "Батя, передай соль". Мать теряет сознание сразу, отец, заикаясь, говорит: "Сынок, почему ты сколько лет молчал?" А он: "Повода не было".

Многое срослось. Я стал старше, твердее в своих убеждениях, они стали проявляться,

– разъяснил Коля Серга.