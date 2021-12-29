Ирину Билык нещадно критикуют в сети: звезду сравнивают с Майклом Джексоном

51-летняя певица Ирина Билык не скрывает, что корректирует свою внешность. Однако в сети убеждены, что она перегнула с пластикой. На новых фото звезду сравнили с Майклом Джексоном.

На днях звездные подруги Ирина Билык и Наталья Могилевская встретились на съемках Новогоднего огонька. Последняя поспешила опубликовать совместное фото в сети.

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Ира, была рада встрече! С грядущим! Люблю тебя, моя подруга. Мы с тобой Зита и Гита,

– с юмором подписала Могилевская.

Она сравнила себя и Ирину Билык с героинями культового болливудского фильма – сестрами-близнецами, которых разлучили в детстве. Однако фаны провели другие параллели.

Ирина Билык с Натальей Могилевской / Фото из инстаграма певицы

Ирину Билык сравнивают с Майклом Джексоном

Свежий кадр певиц вызвал шквал обсуждения в сети. Сообщение собрало сотни комментариев и едва ли не все они касаются внешности Ирины Билык. Пользователи инстаграма беспощадно хейтят артистку за пластику.

Ирине Билык и раньше доставалось из-за внешности. В марте ее не узнали на фото из Египта , потому что она позировала без макияжа.

Ее сравнивают с Таисией Повалий, 26-летней крестницей Алиной Гросу, но больше всего – с Майклом Джексоном. А 46-летнюю Могилевскую хвалят за натуральность:

"Билык уже не узнать. Смотрел и не понимал то ли Федишин подсадили, то ли Повалий вернули";

"Ирина стала похожа на Алину Гросу";

"Майкл Джексон наяву";

"Ирина уже как Майкл Джексон, зачем все это";

"Молодец, Наташа, оставайтесь такой же естественной и натуральной, не бери пример с подруг";

"Ирину не узнать, восковая фигура";

"Где же ваше лицо, Ирина? Что вы делаете? Вы же одна были такая! Лица нет, замороженное";

"И впрямь Ира Билык как ненастоящая".

В отличие от других звезд, 51-летняя Билык не скрывает, что частая гостья в кабинете пластического хирурга. Она рассказывала, что первую пластику сделала в 30 лет после встречи с Леонидом Кучмой. К тому времени действующий президент Украины заметил ее "печальные глаза", тогда как причина была в нависших веках. Да, еще молодой артистка "развеселила" свой взгляд.