Ирину Билык нещадно критикуют в сети: звезду сравнивают с Майклом Джексоном
Источник:инстаграм Натальи Могилевской
51-летняя певица Ирина Билык не скрывает, что корректирует свою внешность. Однако в сети убеждены, что она перегнула с пластикой. На новых фото звезду сравнили с Майклом Джексоном.
На днях звездные подруги Ирина Билык и Наталья Могилевская встретились на съемках Новогоднего огонька. Последняя поспешила опубликовать совместное фото в сети.
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Ира, была рада встрече! С грядущим! Люблю тебя, моя подруга. Мы с тобой Зита и Гита,
– с юмором подписала Могилевская.
Она сравнила себя и Ирину Билык с героинями культового болливудского фильма – сестрами-близнецами, которых разлучили в детстве. Однако фаны провели другие параллели.
Ирина Билык с Натальей Могилевской / Фото из инстаграма певицы
Ирину Билык сравнивают с Майклом Джексоном
Свежий кадр певиц вызвал шквал обсуждения в сети. Сообщение собрало сотни комментариев и едва ли не все они касаются внешности Ирины Билык. Пользователи инстаграма беспощадно хейтят артистку за пластику.Отметим,
Ее сравнивают с Таисией Повалий, 26-летней крестницей Алиной Гросу, но больше всего – с Майклом Джексоном. А 46-летнюю Могилевскую хвалят за натуральность:
- "Билык уже не узнать. Смотрел и не понимал то ли Федишин подсадили, то ли Повалий вернули";
- "Ирина стала похожа на Алину Гросу";
- "Майкл Джексон наяву";
- "Ирина уже как Майкл Джексон, зачем все это";
- "Молодец, Наташа, оставайтесь такой же естественной и натуральной, не бери пример с подруг";
- "Ирину не узнать, восковая фигура";
- "Где же ваше лицо, Ирина? Что вы делаете? Вы же одна были такая! Лица нет, замороженное";
- "И впрямь Ира Билык как ненастоящая".
В отличие от других звезд, 51-летняя Билык не скрывает, что частая гостья в кабинете пластического хирурга. Она рассказывала, что первую пластику сделала в 30 лет после встречи с Леонидом Кучмой. К тому времени действующий президент Украины заметил ее "печальные глаза", тогда как причина была в нависших веках. Да, еще молодой артистка "развеселила" свой взгляд.