Ирина Сопонару говорит, что была "молодой и глупой", когда в феврале записывала обращения к комикам из России и обивала пороги их инстаграмов. На ее "коллеги, нас убивают" всем было безразлично. Никто из великого комьюнити юмористов ее не поддержал.

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Сопонарю разнесла коллег из России

Это не друзья, не коллеги, это теперь никто для нас. С одной стороны я понимаю людей, когда им страшно, и они боятся, а с другой стороны я не понимаю их и не хочу их понимать,

– эмоционально заявила Ирина Сопонару.

Она призналась, что один из российских комиков просто проигнорировал ее сообщение с просьбой высказаться о войне. Это при том, что у него 8-миллионная аудитория.

"У меня знакомый, а у него 8 миллионов подписчиков в инстаграме. Зачем тебе 8 миллионов подписчиков, если твой инстаграм – это г*вно? Он не служит ничему хорошему. Я ему пишу, говорю: "Почему ты молчишь?" Он мне даже не ответил", – вспомнила актриса.

Ирина Сопонару / Скриншот с видео

Ирина Сопонару "прошлась" по Тимати

Телезвезда также вспомнила, как Тимати "наехал" на Макса Барских из-за того, что тот назвал Россию дырявой.

Мне было очень смешно, когда этот конченый Тимати обращение к Барских сделал: "А с чьей ты ложки жрал все эти годы". Во-первых, ты – чмо. Не с твоей точно. При чем здесь "с ложки"? Он работал, и ему за это платили деньги,

– чуть ли не с криками прокомментировала Ирина Сопонару.

Она отметила, что Михаил Галустян так же жрал с нашей ложки, как и Барских в России, ведь сидел в "Рассмеши комика" рядом с Зеленским и снимался в других проектах.

"Так же мы можем сказать Галустяну. Он здесь работал и зарабатывал деньги, а то, что он г*вно, так значит родители его так воспитали. У него нет гражданской позиции. То есть она есть, но она конченая", – добавила звезда "Женского" квартала".

Напомним, сам Макс Барских так комментировал конфликт с Тимати: "Мы все понимаем, с кем он дружит и перед кем имеет обязательство. Поэтому у него не хватит яиц, чтобы сказать правду". Так артист намекал на главного военного преступника современности Путина.