Дочери модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера исполнилось 4 года. Лея праздновала день рождения еще 21 марта, однако фото с грандиозной вечеринки ее звездная мама показала только сейчас.

Знаменитые экс-супруги не показывает дочь в социальных сетях и не появляются с ней на публике. Девочку можно увидеть только на фото папарацци, сделанных во время прогулок по Нью-Йорку. Даже вечеринка по случаю дня рождения не стала исключением. Ирина Шейк не опубликовала ни одного кадра, на котором бы позировала рядом с именинницей.

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Вечеринка ко дню рождения дочери Ирины Шейк

По случаю 4-летия Леи модель с мировым именем устроила грандиозную вечеринку в розовом стиле. Конфетти, воздушные шарики, цветы, балетные пачки и даже сладости были розового цвета, а гости подобрали соответствующие наряды. Среди них и знаменитая топмодель Стелла Максвелл.

Дресс-кода придерживалась и сама Ирина Шейк. Знаменитость выбрала для вечеринки штанный костюм-тройку нежно-розового оттенка. Укороченный жилет с глубоким декольте она надела на голое тело, а завершила праздничный образ роскошной тиарой.

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Добавим, 4-летняя Лея таки попала в кадр. Девочку можно увидеть под горой розовых бумажных гирлянд. На этом фото, опубликованном в инстаграм-сторис Ирины Шейк, рассмотреть лицо крохи крайне трудно. Однако из эмоций именинницы видно, что от шумной вечеринки она в восторге.

Неизвестно, пригласили ли на масштабное празднование в Нью-Йорке звездного папочку Брэдли Купера. Однако даже после развода модель и актер остаются командой и совместно воспитывают дочь Лею. Несмотря на то, что Ирина Шейк избегает вопросов о Брэдли Купере в интервью, у эксов дружеские отношения.

Вечеринка для дочки Ирины Шейк / Фото из инстаграма