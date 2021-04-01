Бейонсе отдыхает в Малибу с детьми: редкие фотографии с дочкой и двойней
Американская R&B-дива Бейонсе воспитывает троих детей. Если старшая дочь певицы уже строит музыкальную карьеру и получила первую Грэмми, то двойняшек звездная мама показывает крайне редко. Она опубликовала новые семейные фото с отдыха.
Источник:инстаграм Бейонсе
Артистка Бейонсе вместе с 9-летней дочерью Блю Айви и 3-летними близнецами Руми и Сэром отправилась на семейный отдых в Малибу. На курорте она продемонстрировала family look со старшей девочкой и сфотографировалась на побережье океана с младшими детьми.
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Певица сделала гламурное селфи со старшей дочкой Блю Айви, которая в свои 9 лет уже получила первую Грэмми и стала второй самой молодой рекордсменкой музыкальной премии. Бейонсе появилась в коротком белом топе, джинсовой мини-юбке и куртке оверсайз, а завершила образ массивным чокером с бриллиантом и стильными солнцезащитными очками золотистого цвета.
В то время дочь звезды также надела "джинсовку" и очки с голубой оправой. Знаменитые мама и дочь кокетливо сложили губки бантиком и сделали общее фото.
Бейонсе с дочкой Блю Айви / Фото Instagram / @beyonce
На других кадрах из Малибу Бейонсе показала двойняшек. Дочь Руми она сфотографировала на пляже одну, а с сыном Сэром прогулялась до океана за руку. На фото артистка предстала в обтягивающих джинсах, которые эффектно подчеркнули прелести ее фигуры, и в белой футболке, а волосы оставила распущенными. Меньше чем за сутки трогательные фотографии певицы с детьми оценили почти 4 миллионами лайков.
Дочь Бейонсе Руми / Фото Иnstagram / @beyonce
Бейонсе с сыном Сэром / Фото Иnstagram / @beyonce
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