Американская R&B-дива Бейонсе воспитывает троих детей. Если старшая дочь певицы уже строит музыкальную карьеру и получила первую Грэмми, то двойняшек звездная мама показывает крайне редко. Она опубликовала новые семейные фото с отдыха.

Артистка Бейонсе вместе с 9-летней дочерью Блю Айви и 3-летними близнецами Руми и Сэром отправилась на семейный отдых в Малибу. На курорте она продемонстрировала family look со старшей девочкой и сфотографировалась на побережье океана с младшими детьми.

К теме Бейонсе обчистили на миллион долларов: какие вещи украли у звезды

Певица сделала гламурное селфи со старшей дочкой Блю Айви, которая в свои 9 лет уже получила первую Грэмми и стала второй самой молодой рекордсменкой музыкальной премии. Бейонсе появилась в коротком белом топе, джинсовой мини-юбке и куртке оверсайз, а завершила образ массивным чокером с бриллиантом и стильными солнцезащитными очками золотистого цвета.

В то время дочь звезды также надела "джинсовку" и очки с голубой оправой. Знаменитые мама и дочь кокетливо сложили губки бантиком и сделали общее фото.



Бейонсе с дочкой Блю Айви / Фото Instagram / @beyonce

На других кадрах из Малибу Бейонсе показала двойняшек. Дочь Руми она сфотографировала на пляже одну, а с сыном Сэром прогулялась до океана за руку. На фото артистка предстала в обтягивающих джинсах, которые эффектно подчеркнули прелести ее фигуры, и в белой футболке, а волосы оставила распущенными. Меньше чем за сутки трогательные фотографии певицы с детьми оценили почти 4 миллионами лайков.



Дочь Бейонсе Руми / Фото Иnstagram / @beyonce



Бейонсе с сыном Сэром / Фото Иnstagram / @beyonce