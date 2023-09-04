Ирина Горова рассказала о первом миллионе долларов и суммах, которые тратит в месяц

Продюсер Ирина Горова рассказала о финансах и своих расходах. Она призналась, когда заработала первый миллион долларов и какие суммы тратит сейчас.

Основательница и CEO Pomitni Ирина Горова рассказала, что в шоубизнесе можно заработать миллион долларов. Она припомнила, как получила первую крупную сумму.

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Первый был в 2013 году. Я не помню, у нас не было шампанского, брызгов. Потому что это ежедневно происходило,

– вспомнила с улыбкой Ирина Горова.

Самая большая покупка Горовой и расходы в месяц

Ирина Горова рассказала, что больше денег потратила не на покупку, а на строительство двухэтажного дома.

"Это не покупка, это строительство моего домика. Не помню, сколько квадратных метров. Два этажа и подвал".

Сейчас продюсер не тратит средства, а вкладывает их. В месяц она тратит около 2 – 3 тысяч долларов (70 – 100 тысяч гривен).

Ну если честно, где-то две – три тысячи долларов, потому что некуда ходить, нечего покупать. А когда была за границей, мне кажется, то вообще если тысяча долларов была, то это ого,

– поделилась Горова.

"У меня нет финансовой цели. Никогда я не думала о деньгах, а о проектах. Именно поэтому к проектам прилетают деньги. Когда думаешь деньгами, то ты себя ограничиваешь. Раньше я думала, что миллион – это ого, а сейчас думаю 10 – ну такое себе. Нельзя оценивать деньгами".

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