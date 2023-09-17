Ирина Горова показала редкие фото с дочерью и посвятила ей трогательные слова в 26-летие
Источник:Ирина Горова
Продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горова поздравила дочь с днем рождения. Наталье исполнилось 26 лет. Звездная мама показала редкие фото с дочерью.
Наталья – дочь Ирины от рэпера Юрия Горового, известного как UGO Продюсер мило поздравила девушку с днем рождения.
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В инстаграмме звездная мама поделилась совместными фото вместе с Натальей. Они были сделаны на отдыхе семьи.
Ирина Горова посвятила дочери трогательные слова в честь дня рождения.
Натусь, с днем рождения! Ты моя светлая, нежная, невероятно добрая и открытая дочь. Люблю тебя, горжусь твоими достижениями, счастлива, что ты у меня есть,
– написала продюсер.
Горова показала фото с дочерью / Фото из ее инстаграммы
26-летняя Наталья в своем инстаграмме показала праздничное фото с кексом и свечами. Ее сообщение прокомментировал рэпер Потап, он написал: "Люблю тебя, солнышко".
Поклонники продюсерки тоже присоединились к поздравлениям:
- "С именинницей поздравляю вас! Вы очень красивы, счастливы и круты!"
- "Счастье ей и всей вашей семье!"
- "С днем рождения красавицу! Пусть будет счастлива".
- "Приветствую вас! Я давно не видела такого хорошего взгляда, как у Наты. Осуществление мечтаний!"
- "Приветствую вашу дочь".
Что известно о личной жизни Ирины Горовой
- За свои 45 лет она была замужем дважды. У 16 Ирина вышла замуж за музыканта Юрия Горового, которому родила дочь Настю. Их брак длился недолго.
- Уже в 23 года Горова вышла замуж за рэпера Потапа. Их звездный брак распался в 2014 году. Оказалось, что инициатором развода был Потап. Он как будто изменил жизнь.
- Сама Ирина в одном из интервью призналась, что счастлива от того, что не замужем. Через 20 лет в двух браках она якобы отдала всю энергию, поэтому сейчас наполняется и живет для себя.