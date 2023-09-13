Имеет пророссийскую позицию: где актриса Ирина Горбачева, которая прожила детство в Мариуполе

Актриса Ирина Горбачева, получившая популярность в России, родилась и до 9 лет жила в Мариуполе. Она даже была замужем за украинским музыкантом Антоном Савлеповым. Где сейчас Горбачева и какова ее позиция по поводу войны – читайте ниже.

Недавно стало известно, что Горбачева и Савлепов развелись. Актриса осталась жить и строить карьеру в России, передает 24 Канал.

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Как Горбачева отреагировала на вторжение

После начала полномасштабной войны Ирина обратилась к публике. Она отменила свои запланированные на март концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

И все же актриса не решилась назвать войну "войной", а лишь написала: "происходящая ситуация".



Ирина Горбачева / Фото с ее инстаграммы

Горбачева некоторое время после вторжения находилась за границей, поэтому поклонники считали, что она эмигрировала из России, а потому имеет антивоенную позицию.

Однако этого не произошло. Несмотря на то, что Ирина прожила детство в Мариуполе, она все-таки вернулась в Россию. В апреле 2023 года актриса засветилась на Московском кинофестивале, где прославляла русскую культуру

"На открытии Кинофестиваля показали фильм Бориса Хлебникова "Снегирь". Ух... Так много хочется сказать и помолчать. Это невероятно сильное кино! Я бы назвала его трагикомедийной катастрофой... Всем создателям поклон и благодарность!" – написала комплименты Горбачева.



Горбачева на Московском кинофестивале / Фото с ее инстаграммы

О разводе с Савлеповым

После этого публичного выхода фанаты поняли, что Горбачева и Савлепов больше не вместе. Солист Quest Pistols в связи с прокомментировал слухи о разводе с супругой.

Уже полгода мы не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина как взрослый человек принимает самостоятельно. Благодарю за понимание,

– заявил певец.

Впоследствии эти заявления подтвердила и Горбачева. Об отношениях она рассказала пропагандистским СМИ на очередной кинопремьере в Москве. Очевидно, что супруги поссорились на фоне политических разногласий.

Где сейчас Ирина Горбачева

На днях актриса отправилась в отпуск в Италию. Однако из соцсетей Горбачевой понятно, что поддерживает она Россию. Звезда живет в Москве и часто посещает общественные мероприятия в столице России и Санкт-Петербурге.



Ирина Горбачева на презентации фильма в России / Фото из ее инстаграммы

Ирина молчит о войне и вообще не упоминает о своем родном городе Мариуполь.

В то же время ее бывший муж Савлепов в составе группы Quest Pistols продолжает проводить благотворительные концерты, чтобы помочь Украине. Музыканты также перевели ряд своих русскоязычных хитов, в частности "Я твой наркотик" и "Ты так красива".