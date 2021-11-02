Ирина Федишин с семьей на море попала под ливень: фото из Турции
Источник:инстаграм Ирины Федишин
Украинская певица Ирина Федишин вместе с мужем и сыновьями отдыхает в Турции. Во время прогулки по набережной семья попала под ливень. Однако это не помешало хорошо провести время.
Ирина Федишин обожает путешествия. В свободное время она не сидит дома и вместе с самыми родными старается как можно больше путешествовать, показывать сыновьям мир. Например, осенние каникулы в этом году они провели в Турции.
Смотрите также Ирина Федишин в Турции позировала в шортах и корсете: фото из отпуска
Ирина Федишин с семьей в Турции
Артистка делится самыми яркими кадрами из путешествия на личной странице в инстаграме. Ирина показала, как однажды вместе с мужем и сыновьями попала под дождь, который прошел в Кемере.
Звездная семья отправилась на прогулку по набережной. Погода оказалась дождливой, однако не разрушила планы. Ирина, ее любимый Виталий и дети одели стильные дождевики и насладились хорошо проведенным временем. Конечно, не забыли сфотографироваться, чтобы запечатлеть эти мгновения в памяти.
На курорте... приехали загорать, а немного взмокли,
– написала Ирина под фото.
Ирина Федишин с семьей в Турции / Фото из инстаграма певицы
Украинские звезды за рубежом
- Телеведущая Катя Осадчая улетела в отпуск в Германию. Она поделилась яркими кадрами с улиц Берлина, показав, что совмещает работу и отдых.
- Ведущий Владимир Остапчук вместе с любимой Кристиной Горняк отправился во Францию. Супруги проводят романтический уикенд в Париже. Этот город особенный для пары, ведь именно там Владимир и Кристина впервые отдыхали вдвоем.
- Певица Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом и подругой Ириной Горовой отдыхала в Португалии. Артистка обнародовала снимки с прогулки по Лиссабону.