Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко вчера, 6 февраля, покинула проект "Маска". Она призналась, что жалеет, что ее участие в шоу закончилось так быстро.

Победительница "Танцев со звездами" Алена Шоптенко участвовала в известном шоу "Маска". Она пряталась под образом Лисы. В 3 выпуске судьи решили, что хотят рассекретить лицо Лисы, поэтому Алена Шоптенко выбыла из проекта.

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Алена Шоптенко прокомментировала вылет из шоу

Танцовщица призналась, что благодаря "Маске" она открыла в себе новый талант.

"Я всегда открещивалась от пения. Считала, что каждый должен заниматься своим делом, а вокал – точно не мое. Единственный, кто вынужден был терпеть мое пение – это сын, который вот уже 2,5 года слушает одну и ту же колыбельную. И то, потому что у него нет выбора и сказать прямо пока не может", – написала Алена Шоптенко.

Звезда поделилась, что во время проб на шоу ей сказали, что у нее приятный тембр голоса и хороший слух. Это очень удивило хореографа.

И тут я начала сомневаться в своем убеждении, расслабилась и через некоторое время получала такое колоссальное удовольствие от пения на сцене, что даже костюм весом 12 килограммов не был препятствием! Все, что происходило со мной в тот месяц – незабываемые впечатления! – призналась Алена Шоптенко.

Танцовщица добавила, что ей очень жаль, что все закончилось так быстро. "Минус один страх, плюс в копилку удовольствий. Теперь смогу зайти в караоке", – подытожила Алена Шоптенко.