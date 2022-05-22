Ирина Федишин прошлась по Поляковой, MELOVIN и Приходько, которые осудили ее за гомофобию

На этой неделе Ирина Федишин влипла сразу в несколько скандалов – с баллами на Евровидении-2022 и критикой ЛГБТ-сообщества. На ее гомофобные заявления отреагировали многие звездные коллеги, поэтому нескольким из них – Поляковой, MELOVIN и Приходько – досталось в ответ.

Едва ли не единственный, кто вступился за Ирину Федишин после гневного выброса о ЛГБТ – видеоблогер Ростислав Калацинский. Он разобрал скандал и упрекнул звезд за беспощадную критику в сторону певицы.

Читайте также "Возьми свои грехи в крошечные ладошки": MELOVIN обратился к Федишин после ее гомофобных заявлений

"Толерантны ли мы – мой вопрос к представителям ЛГБТ и звездам шоу-бизнеса, которые беспощадно критикуют. "На крест Федишин", "поезжай в Россию", "запроданка" и так далее", – высказался Калацинский. Конечно, не отреагировать на такую поддержку Ирина Федишин не могла.

Ирина Федишин об Оле Поляковой

"Для меня это большой грех , но я этих людей не осуждаю. Потому что это их жизнь, и они сами ее разрушают. Если вам так нравится – мы все будем отвечать перед Богом... Пожалуйста, вам нравится себя разрушать – разрушайте".

Ранее Оля Полякова опубликовала отрывок скандального интервью Ирины Федишин у себя в инстаграм-сторис и написала: "Средневековье. Ну лучше бы ты и дальше только пела". Певица ответила коллеге публично – заявила, что будет петь и дальше, и призвала не разжигать рознь.

Уже со временем, после разбора ютубера, она упрекнула Поляковой за кокошники. Федишин опубликовала ее фото в российском головном уборе и украинской вышиванке и намекнула, что она наконец пришла в себя.

А теперь так. Оля, но лучше поздно, чем никогда,

– издала Ирина Федишин.

Скриншот из инстаграм-сторис Ирины Федишин

Ирина Федишин о MELOVIN

Певец MELOVIN, как представитель ЛГБТ-сообщества – бисексуал, едва ли не наиболее бурно отреагировал на слова Федишин о "тяжёлом грехе". Он напоминал, что "гомофобии в свободной и демократической стране места нет", и советовал "помыть рот с мылом, сходить в церковь и поставить свечу за упокой карьеры". Безусловно, артистку это задело, поэтому своего звездного хейтера она назвала невоспитанным и не толерантным.

Меловин, хорошие у тебя песни, но за твою невоспитанность и нетолерантность – 0 баллов,

– написала певица.

Скриншот из инстаграм-сторис Ирины Федишин

Ирина Федишин об Анастасии Приходько

Ирина Федишин, так и не разобравшаяся, как судить от национального жюри на Евровидении, вспомнила Анастасии Приходько, что в 2009 году на песенном конкурсе она выступала от России, а сейчас якобы переобулась.

А кто такая Настя Приходько? Настя, патриотизм – это любить свою страну всегда, а не только сегодня быстренько переобуться,

– упрекнула Ирина Федишин.

Скриншот из инстаграм-сторис Ирины Федишин

Напомним, ранее Анастасия Приходько говорила о Федишине, что "никогда не видела, чтобы человек себя собственноручно так быстро закапывал". От нее Ирине досталось не только за гомофобные заявления, но и за баллы для Польши на Евровидении 2022: "Какое отношение она имеет к Евровидению, кто ее туда посадил?.. Профессиональное жюри обоср*лось – хотели, как лучше, а получилось, как всегда".