Исполнительница сделала яркие кадры на улицах осеннего города. Ирина обожает делиться эмоциональными моментами с поклонниками, а также демонстрировать look of the day.

Яркий look Ирины Федишин

Певица позировала возле коричневого автомобиля. Ирина надела удлиненный oversize свитер яркого салатового цвета с черно-белым принтом. Соединила его с черными лосинами и обувью на массивных каблуках.

Белокурые волосы артистка собрала в низкий пучок, лишь несколько локонов спадали на лицо. Повседневный макияж сделала в натуральных оттенках.



Ирина Федишин в салатовом свитере / Фото из инстаграма певицы



Напомним, недавно артистка обнародовала фотографии из торгового центра, где была на шопинге вместе с сыновьями. Тогда Федишин надевала серый спортивный костюм.