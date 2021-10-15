Ирина Федишин с мужем и сыновьями прогулялась по Львову: семейные фото

Выходной украинская певица Ирина Федишин провела с семьей. Она вместе с мужем и сыновьями прогулялась по родному Львову и сфотографировалась в центре города.

14 октября украинцы отдыхали, праздновали Покров Пресвятой Богородицы и День защитника и защитницы Украины. Ирина Федишин тоже отвлеклась от работы и провела этот трогательный осенний день с самыми родными.

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Артистка с любимым и сыновьями прогулялась по центру Львова. Они сфотографировались на фоне Театра оперы и балета.

Образ Ирины Федишин

Для прогулки артистка выбрала разноцветное пальто, под которое надела яркое платье оранжевого цвета, в котором уже позировала раньше. Волосы исполнительница уложила в легкие локоны, а на лице сделала едва заметный макияж с матовой помадой нюдового цвета на губах.

"Праздничный выходной. Погуляли немного по Львову", – написала Ирина под фото.



Ирина Федишин с мужем и сыновьями / Фото из инстаграма певицы



Сыновья Ирины Федишин / Фото из инстаграма певицы