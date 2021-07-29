Делаешь меня счастливой, – Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с 15 годовщиной брака

Популярная украинская певица Ирина Федишин вышла замуж ровно 15 лет назад 29 июля. Она обнародовала трогательное сообщение, в котором поздравила мужа Виталия Човныка с годовщиной.

Известная украинская артистка Ирина Федишин и продюсер Виталий Човнык поженились 29 июля 2006 года. Сегодня они празднуют годовщину свадьбы. Супруги уже опубликовали совместную песню, а теперь певица посвятила мужу чувственную публикацию.

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Ирина Федишин поздравила мужа

Исполнительница опубликовала фотосессию, в которой позировала с любимым и детьми в роскошном свадебном платье. Зато Виталий надел классический черный костюм и белую рубашку с бабочкой.

Сегодня, ровно 15 лет назад, как мы поженились. Благодарна Богу за все, что он мне дает. Благодарна, что Он послал в мою жизнь такого человека, как Виталий, – написала Ирина Федишин.

"Виталик, люблю тебя! С тобой я любимая жена, счастливая мама и певица, которая имеет большое количество поклонников, ты делаешь меня счастливой! Спасибо тебе за все! Спасибо, что ты есть!", – добавила звезда.

В конце Ирина Федишин поблагодарила поклонников за все поздравления и добрые слова. Она добавила, что завтра, 30 августа, состоится долгожданная вторая "большая" свадьба во Львове. Об этом звезда почти не рассказала, ведь хочет удивить и фанов, и семью.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Поклонники восхищаются семейной съемкой и продолжают поздравлять звездную пару: