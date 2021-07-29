Делаешь меня счастливой, – Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с 15 годовщиной брака
Источник:инстаграм Ирины Федишин
Популярная украинская певица Ирина Федишин вышла замуж ровно 15 лет назад 29 июля. Она обнародовала трогательное сообщение, в котором поздравила мужа Виталия Човныка с годовщиной.
Известная украинская артистка Ирина Федишин и продюсер Виталий Човнык поженились 29 июля 2006 года. Сегодня они празднуют годовщину свадьбы. Супруги уже опубликовали совместную песню, а теперь певица посвятила мужу чувственную публикацию.
Обратите внимание Ирина Федишин спела в дуэте с мужем: трогательная премьера "Не кохав"
Ирина Федишин поздравила мужа
Исполнительница опубликовала фотосессию, в которой позировала с любимым и детьми в роскошном свадебном платье. Зато Виталий надел классический черный костюм и белую рубашку с бабочкой.
Сегодня, ровно 15 лет назад, как мы поженились. Благодарна Богу за все, что он мне дает. Благодарна, что Он послал в мою жизнь такого человека, как Виталий, – написала Ирина Федишин.
"Виталик, люблю тебя! С тобой я любимая жена, счастливая мама и певица, которая имеет большое количество поклонников, ты делаешь меня счастливой! Спасибо тебе за все! Спасибо, что ты есть!", – добавила звезда.
В конце Ирина Федишин поблагодарила поклонников за все поздравления и добрые слова. Она добавила, что завтра, 30 августа, состоится долгожданная вторая "большая" свадьба во Львове. Об этом звезда почти не рассказала, ведь хочет удивить и фанов, и семью.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Поклонники восхищаются семейной съемкой и продолжают поздравлять звездную пару:
- "Очень красивые фотографии и прекрасная семья";
- "Вы прекрасная пара, создали волшебную семью. Счастья вам";
- "Очень хорошие!!! Желаю вашей семье счастья!";
- "Поздравляю! Вы невероятные".