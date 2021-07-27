Ирина Федишин летом продолжает активно гастролировать. Поскольку длительное время концерты были запрещены из-за карантина, то сейчас певица не теряет возможностей увидеться с поклонниками.
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Ирина Федишин в образе невесты
Новый большой концерт звезда анонсировала необычной фотосессией. Она предстала перед объективом в роскошном белом платье, которое обычно надевают невесты. Наряд имел длинный шлейф и деликатное декольте, которое красиво обнажило спину и плечи Ирины.
Волосы Федишин уложила в роскошные локоны, на которые сзади завязала большой белый бант. Нежный образ она довершила шпильками и длинными блестящими серьгами. На лице сделала макияж с акцентом на губах, которые накрасила красной помадой.
Для просмотра всех фото листайте справа:
Поклонники Федишин очень активны и комментируют каждую публикацию. Эта также не стала исключением. В комментариях подписчики певицы засыпают ее комплиментами.
- "Очень красивый образ!"
- "Какая вы красавица!"
- "Супер!"
- "Самая красивая!"
- "Какая же она красивая!"