Ирина Федишин летом продолжает активно гастролировать. Поскольку длительное время концерты были запрещены из-за карантина, то сейчас певица не теряет возможностей увидеться с поклонниками.

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Ирина Федишин в образе невесты

Новый большой концерт звезда анонсировала необычной фотосессией. Она предстала перед объективом в роскошном белом платье, которое обычно надевают невесты. Наряд имел длинный шлейф и деликатное декольте, которое красиво обнажило спину и плечи Ирины.

Волосы Федишин уложила в роскошные локоны, на которые сзади завязала большой белый бант. Нежный образ она довершила шпильками и длинными блестящими серьгами. На лице сделала макияж с акцентом на губах, которые накрасила красной помадой.

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Поклонники Федишин очень активны и комментируют каждую публикацию. Эта также не стала исключением. В комментариях подписчики певицы засыпают ее комплиментами.