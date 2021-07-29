В 15 годовщину брака Ирина Федишин и Виталий Човник ошеломили публику долгожданной премьерой. Супруги наконец запели в дуэте! Более того, текст песни "Не кохав" они создавали вместе, а музыку написала сама певица.

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29 июля мы с Виталием обвенчались. Эту песню написали вместе. Мы благодарим Господа, что имеем друг друга,

– чувственно призналась Ирина Федишин.

Пара сняла проникновенный клип, в котором предстала в образах молодоженов:

певица примерила пышное белое платье со шлейфом, обнаженной спиной и соблазнительным декольте. Ирина Федишин подобрала блестящие аксессуары и сделала элегантную прическу с легкими локонами. Как настоящая невеста, свой look она довершила свадебным букетом с пионами;

муж и продюсер звезды надел классический черный костюм и белую рубашку с бабочкой.

Напомним! В начале июня артистка рассказывала, что готовится ко второй свадьбе с Виталием Човником. Она пообещала, что это будет не семейная свадьба, а очень большой сюрприз. Так, 30 июля звезда покажет концертное шоу "Большая свадьба".

К слову, в клипе на песню "Не кохав" семья снялась в полном составе. Вместе с Ириной Федишин и Виталием Човником в кадре появились сыновья Юрчик и Олежик. Ребята в нарядных нарядах вручили звездной маме огромный букет роз.

Ирина Федишин и Виталий Човник – "Не кохав": смотрите видео онлайн