Удалось справиться с управлением, – Ирина Федишин чуть не попала в серьезное ДТП
Источник:Ирина Федишин
Украинская певица Ирина Федишин шокировала подписчиков новостью о случившемся с ней и командой на дороге неприятном инциденте. Выяснилось, что звезда чуть не попала в аварию.
Исполнительница возвращалась с гастролей в Украину, когда из-за сильной грозы прямо на дорогу упало дерево. К счастью, водителю автомобиля, в котором ехала Ирина Федишин, удалось справиться с управлением.
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Ирина Федишин чуть не попала в ДТП
По словам певицы, если бы скорость авто была немного больше, они могли "вылететь в кювет".
Переехали дерево, которое было посреди дороги. Хорошо, что скорость не была высокой, поэтому удалось справиться с управлением и не вылететь в кювет.
– поделилась артистка.
Ирина Федишин чуть не попала в ДТП / Скриншот с инстаграмм-сторис
Позже певица рассказала, что мужчинам удалось успешно убрать дерево. Как оказалось, дальше на дороге снова лежало дерево, которое водители других автомобилей тоже пытались убрать.
Водителям удалось убрать дерево / Скриншот из инстаграмм-сторис
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