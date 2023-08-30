Ведущая Маша Ефросинина и военный Тимур Хромаев отмечают годовщину бракосочетания – со свадьбы прошло уже 20 лет. Ведущая поделилась мыслями и архивными кадрами.

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20 годовщина свадьбы у Ефросининой и Хромаева

Маша Ефросинина с болью вспомнила, что планировала грандиозное празднование 20-летия свадьбы. Но российское вторжение разрушило эти планы.

Празднование нашей 20-й годовщины, которой мы не заслужили. Ибо его не будет. Двадцать лет назад, во время нашей сказочной свадьбы, Тимур прошептал мне на ухо: "На 20-летие сделаем праздник еще круче!". У нас уже был и сценарий безумной пати, и бесконечное письмо гостей, прошедших с нами эти годы, играя в разные периоды важные роли для нашей семьи,

– призналась ведущая.

Звезда рассказала, что за 20 лет брака они с Тимуром создали дом в Киеве, стали родителями двух детей, построили карьеры.

"Он, на треть осетин, на треть грузин. Я – крымчанка. Мы создали нашу Украинскую семью! Планировали строить дом и развивать экосистему своих бизнесов. И пришла одна больная во всю голову мерзкая падаль со своей армией убийц, и решила у нас все это отнять, как и у миллионов семей страны".

Маша Ефросинина обратилась к тем, кто также потерял покой за свою семью, находится в страхе и разлуке с мужем.

Бункерный выскребок и его шобла поплатятся за все. Обязательно! И тогда мы с вами будем праздновать! Слава нашей Украине! Слава нашим мужчинам-воинам, нашим женщинам-героиням! Донатим и приближаем нашу победу!

– подчеркнула ведущая.

Маша Ефросинина опубликовала щемящее видео, в котором показала архивные кадры супругов – от их брака до рождения детей, кадры по отдыху и разным мероприятиям.

История любви Маши Ефросининой и Тимура Хромаева