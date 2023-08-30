Ведущая Маша Ефросинина и военный Тимур Хромаев отмечают годовщину бракосочетания – со свадьбы прошло уже 20 лет. Ведущая поделилась мыслями и архивными кадрами.
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20 годовщина свадьбы у Ефросининой и Хромаева
Маша Ефросинина с болью вспомнила, что планировала грандиозное празднование 20-летия свадьбы. Но российское вторжение разрушило эти планы.
Празднование нашей 20-й годовщины, которой мы не заслужили. Ибо его не будет. Двадцать лет назад, во время нашей сказочной свадьбы, Тимур прошептал мне на ухо: "На 20-летие сделаем праздник еще круче!". У нас уже был и сценарий безумной пати, и бесконечное письмо гостей, прошедших с нами эти годы, играя в разные периоды важные роли для нашей семьи,
– призналась ведущая.
Звезда рассказала, что за 20 лет брака они с Тимуром создали дом в Киеве, стали родителями двух детей, построили карьеры.
"Он, на треть осетин, на треть грузин. Я – крымчанка. Мы создали нашу Украинскую семью! Планировали строить дом и развивать экосистему своих бизнесов. И пришла одна больная во всю голову мерзкая падаль со своей армией убийц, и решила у нас все это отнять, как и у миллионов семей страны".
Маша Ефросинина обратилась к тем, кто также потерял покой за свою семью, находится в страхе и разлуке с мужем.
Бункерный выскребок и его шобла поплатятся за все. Обязательно! И тогда мы с вами будем праздновать! Слава нашей Украине! Слава нашим мужчинам-воинам, нашим женщинам-героиням! Донатим и приближаем нашу победу!
– подчеркнула ведущая.
Маша Ефросинина опубликовала щемящее видео, в котором показала архивные кадры супругов – от их брака до рождения детей, кадры по отдыху и разным мероприятиям.
История любви Маши Ефросининой и Тимура Хромаева
- Впервые Маша и Тимур познакомились в Ялте. Тогда она прогуливалась по городу и увидела Тимура, смотревшего на нее как на девушку, а не ведущую из программы "Подъем". После знакомства Хромаев потерял телефон Маши, потому она позвонила первой и пригласила на свидание.
- В 2003 году влюбленные поженились. Новоиспеченные супруги стремились стать родителями, однако врачи диагностировали Ефросинино бесплодие. Тем не менее через несколько дней звезда забеременела дочерью Наной.
- В истории любви пара не обошлась без труда. В 2013 году они решили пожить отдельно. Уже через год Маша и Тимур поняли, что не могут жить друг без друга и примирились. В 2014 году на свет появился их сын Александр.
- Маша и Тимур сталкиваются с "турбулентностью" в отношениях и во время войны, ведь Хромаев находится на фронте. Недавно Ефросинина признавалась, что отношения с ним проходят очередное испытание.