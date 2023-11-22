Не хватает, – Ирина Билык со щемлением вспомнила о помощнике, пропавшем без вести под Бахмутом

Певица Ирина Билык рассказала о своем помощнике, который ушел в ВСУ во время полномасштабного вторжения. Сейчас он считается пропавшим без вести.

Исполнительница рассказала, что ее помощник следил за домом, когда она уехала из страны в начале полномасштабного вторжения. Он убрал в доме после того, как туда "наведались" оккупанты.

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Ирина Билык об управителе дома, ушедшем в ВСУ

"Я очень скучаю по своему управляющему. Все мои туфельки, наряды, когда россияне зашли в дом и все там разрушили, поломали и ограбили, он все сложил. И его забрали в армию", – рассказала Ирина Билык.

Артистка со щемлением призналась, что сейчас он считается пропавшим без вести. Но она надеется, что защитник все-таки вернется живым.

И сейчас он уже пропал без вести в Бахмуте. Я когда смотрю на все это, вот сижу дома и мне так его не хватает. Вот был мой Витя, а теперь не знаю, где он,

– заметила певица.

Как оккупанты пробрались в дом Ирины Билык