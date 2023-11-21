Показал всей стране, – Ирина Билык рассказала, каким поступком ее поразил президент Зеленский
Источник:"Наше радио"
Певица Ирина Билык вспомнила поступок президента Владимира Зеленского, который ее приятно поразил. Артистка призналась, что такое на концерте произошло впервые.
В 2021 году Ирина Билык устроила концерт во Дворце "Украина" по случаю своего юбилея – тогда ей исполнилось 50 лет. На выступление знаменитой певицы тогда пришел президент Зеленский.
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Ирина Билык о поступке президента
Это был концерт во Дворце "Украина", и он, когда я стояла на сцене, протянул мне букет и сказал: "Ирина, ты наша любовь",
– вспомнила артистка.
Ирина Билык и Владимир Зеленский / Фото из инстаграма Ирины Билык
Ирина Билык призналась, что она единственная артистка, к которой Владимир Зеленский пришел на концерт лично. После этого она стала еще больше уважать его.
"Настолько начала еще больше уважать президента нашего, потому что у меня впервые были не только комплименты или подарки. Он пришел лично и показал всей стране, что эта музыка достойна того, чтобы даже президент пришел и послушал со своей женой", – отметила певица.
Ирина Билык и Владимир Зеленский / Фото из инстаграма Ирины Билык
Последние моменты на концертах Билык
- Последний концертный тур Ирины Билык запомнился многими трогательными моментами. Например, на концерте во Львове певице признались в любви. Неизвестный мужчина поднялся на сцену, подарил звезде большой букет, стал на одно колено перед певицей и сделал ей предложение. Ирина Билык не отказала, но и не согласилась.
- На последнем концерте в Луцке на сцену вышел украинский военный, потерявший ногу на войне. Это известный хореограф и коллега многих украинских звезд – Антон Смецкий. Видео, на котором он занимает певицу, разлетелось по сети.