Ирина Билык заинтриговала признанием о мужчине, который сделал ей предложение: "Есть все шансы"

Ирине Билык на концерте во Львове сделали предложение и позвали его замуж. Звезда заинтриговала рассказом о мужчине, который решился на признание.

Украинская певица рассказала, что мужчину, сделавшего ей предложение, зовут Николай. Он владелец парикмахерского салона в Тернополе.

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Ирина Билык об отношениях с "женихом"

Ирина Билык описала Николая как "молодого, красивого и классного парня". Теперь они договорились общаться.

Он очень приятный человек. Я не отказываюсь от общения, кофе. Для секса – мы незнакомы. Мне еще нужно месяц – два с ним разговаривать и пить кофе,

– поделилась исполнительница.

Певица также призналась, что планирует носить обручальное кольцо от "жениха". Хотя на самом деле она оказалась меньше на 4 размера.

"Он сделал здесь надпись. Мне еще потом моя директор сказала, что здесь написано "Не одинокая я". Я теперь всегда буду ее носить. Я решила, что если я сейчас свободна, у меня никого нет, то пусть у меня будет муж, ну хоть один из поклонников!" – заинтриговала Билык.

Артистка отметила, что у "Николая есть все шансы".

Признание певице на концерте: видео

Личная жизнь Ирины Билык