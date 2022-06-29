Ирина Билык рассказала, куда исчез ее бывший Дмитрий Дикусар: "Он там, где военные действия"

Еще в феврале Дмитрий Дикусар добровольцем пошел в ВСУ. Сейчас о нем почти ничего не слышно. Как рассказала его бывшая Ирина Билык, все потому, что он находится в зоне боевых действий.

В то время как одни звездные защитники по второму кругу дают интервью, 36-летний Дмитрий Дикусар почти не общается с прессой и редко постится в инстаграмме. Однако из сети танцовщик исчез именно из-за службы в ВСУ. Его экс-дружина Ирина Билык на всю страну объявила, что сейчас он находится в горячей точке.

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Где служит экс-муж Ирины Билык Дикусар

В последний раз с танцовщиком певица общалась месяц назад, поэтому сейчас держит связь из-за его мамы госпожи Софию.

Я звоню маме Димы Дикусара. Дима не выходит на связь, потому что она как раз в части, где продолжаются военные действия. Мама рассказывает, как его дела. А Дима, возможно, на задании, он не может так часто разговаривать, как я хотела,

– рассказала Ирина Билык.

Когда Билык узнала, что Дикусар ушел добровольцем, то сразу заплакала . В тот момент она подумала: "Господи, как он с автоматом будет?", но уже более четырех месяцев танцовщик со службой справляется.

Артистка призналась, что война сблизила ее не только с Дикусаром, но и с Дмитрием Коляденко, за которого она так и не вышла замуж.

"Вы знаете, что несколько месяцев назад я рассталась с мужем. Мои друзья, как ни странно, – это мои прошлые любви. Я звоню и Диме Коляденко", – поделилась Билык.

Ирина Билык с Дикусаром и Коляденко / Фото из инстаграма певицы

Что известно о службе Дмитрия Дикусара