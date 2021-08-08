Осталась одна, – Ирина Билык рассказала, что чувствует после развода
Источник:НВ
Украинская певица Ирина Билык рассталась с Асланом Ахмадовым. Артистка призналась, что чувствует себя независимой, поскольку осталась одна и никто не говорит ей, что делать.
Ирина Билык приняла участие в съемках концерта одного из украинских телеканалов, который готовят ко Дню Независимости. За кулисами она рассказала, в каких ситуациях чувствует себя независимой.
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Ирина Билык о разводе
Исполнительница поделилась, что в жизни она неоднократно чувствовала себя независимой. 2021 год также считает годом независимости.
Чувствуют себя независимой каждый раз, когда остаюсь одна и никто не говорит, что надо делать. Впервые это произошло, когда лишилась продюсера. Во второй раз – развелась с мужем. Теперь ситуация повторяется,
– рассказала Билык.
Ирина добавила, за время независимой Украины достижением для себя считает рождение сыновей. Для артистки это гораздо лучше написанных песен.
Разрыв отношений Ирины Билык и Аслана Ахмадова
- В апреле 2021 года Билык сообщила, что подала документы на развод с российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым.
- Ирина жила в Украине, а ее избранник – в России. Во время пандемии Аслан редко приезжал к возлюбленной, поэтому после долгих раздумий Билык решила разорвать отношения.
- У пары есть общий сын Табриз, которого родила суррогатная мать.