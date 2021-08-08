Ирина Билык приняла участие в съемках концерта одного из украинских телеканалов, который готовят ко Дню Независимости. За кулисами она рассказала, в каких ситуациях чувствует себя независимой.

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Исполнительница поделилась, что в жизни она неоднократно чувствовала себя независимой. 2021 год также считает годом независимости.

Чувствуют себя независимой каждый раз, когда остаюсь одна и никто не говорит, что надо делать. Впервые это произошло, когда лишилась продюсера. Во второй раз – развелась с мужем. Теперь ситуация повторяется,

– рассказала Билык.

Ирина добавила, за время независимой Украины достижением для себя считает рождение сыновей. Для артистки это гораздо лучше написанных песен.

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