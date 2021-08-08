Ірина Білик взяла участь в зйомках концерту одного з українських телеканалів, який готують до Дня Незалежності. За лаштунками вона розповіла, у яких ситуаціях почувається незалежною.

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Ірина Білик про розлучення

Виконавиця поділилася, що в житті вона неодноразово відчувала себе незалежною. 2021 рік також вважає роком незалежності.

Почуваються незалежною щоразу, коли залишаюся сама і ніхто не розповідає, що треба робити. Вперше так сталося, коли позбулася продюсера. Вдруге – розлучилася з чоловіком. Тепер ситуація повторюється,

– розповіла Білик.

Ірина додала, за час незалежної України найбільшим досягненням для себе вважає народження синів. Для артистки це набагато краще за написання пісні.

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