Ирина Билык прокомментировала слухи о романе с Коляденко: "Да, мы любим друг друга"
Источник:"Жизнь известных людей"
В сети активно обсуждают роман Ирины Билык и Дмитрия Коляденко. Поклонники предполагают, что пара снова вместе. Теперь украинская певица отреагировала на слухи об их отношениях.
Только недавно Ирина Билык показала новую фотографию с танцовщиком и хореографом Дмитрием Коляденко. На фото бывшая пара позировала в объятиях.
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Многих очень интересует, вместе ли мы с Дмитрием? Спим ли мы вместе или едим вместе? Людям очень нужна, особенно сейчас, сказка. Да, мы любим друг друга,
– заявила Белик.
Конечно, певица не уточнила, живут ли они в одной квартире, но известно, что пара часто завтракает вместе.
"Спим ли мы вместе? Мы вам не расскажем. Едим вместе и иногда завтракаем. Мы очень часто встречаемся на наших совместных концертах. И я говорю: "Димко, ты у меня уже в райдере. Поэтому будем и отдыхать вместе, и спать", – ответила она.
Смотрите короткое интервью с Ириной Билык: видео ЖВЛ
В сети поклонники постоянно спрашивают звезды об отношениях. В частности, в последних комментариях у Билыка спрашивали о романе с Коляденко:
- "Дима всегда признавался в любви Ирине, если они снова вместе – это прекрасно".
- "Конечно, не мое дело по поводу вашей пары, отношений, но вы настолько гармонично выглядите вместе!"
- "Вы созданы друг для друга… От судьбы не уйдешь.. Вы как Джей Ло и Бен Аффлек".
- "Если вы снова вместе, то я очень рада. Вы прекрасная пара. И вам суждено быть вместе".
- "Мне всегда нравилась ваша пара!"
Ранее Ирина Билык делилась роликом, в котором позировала в компании Дмитрия Коляденко. Артистка держала в руках лаконичный букет роз, а Дмитрий нежно обнимал ее. К тому же в конце ролика Ирина зажгла обручальное кольцо на правой руке.
Что известно об отношениях Билык и Коляденко
- Отношения Ирины Билык и Дмитрия Коляденко продолжались с 2004 по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая совместную жизнь, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция.
- После расставания пара поддерживает дружеские отношения, они постоянно публикуют общие фото и видео, а также поздравляют друг друга с праздниками. В декабре 2022 года Билык вместе с Коляденко даже уехала на гастроли за границу. После этого пара периодически интригует поклонников заявлением о возобновлении романтических отношений.
- Интересно, что в 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз (от суррогатной матери).
- Но уже летом 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись. В Билыке также есть взрослый сын Глеб Оверчук (28 лет), его отец – экслюбимый певицы Андрей Оверчук.
- Добавим, что у Коляденко тоже есть взрослый сын Дмитрий, участник украинской группы Kadnay от бывшей жены Елены Коляденко.