Полина уже несколько месяцев вместе с дочерью Богданой живет в Лос-Анджелесе. Пока она не планирует возвращаться в Украину, а теперь показала фото, где показала романтическое предложение.
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Полина Логунова, вероятно, вторично выходит замуж
Телеведущая опубликовала фотографию, где самолет в небе сделал надпись: "Polina, will you marry me?", что значит: "Полина, ты выйдешь за меня замуж?". Судя по геолокации, предложение ей было сделано в Лос-Анджелесе.
В сообщении под фото Логунова написала: "Yes". Похоже, что Полине сделал предложение американец, однако пока она не сообщает никаких деталей по этому фото и не рассказывает о личной жизни. Несколько дней назад она показывала роскошное кольцо, которое ей подарили, однако отметила, что это "не Дима".
Полина Логунова, вероятно, второй раз выходит замуж / Фото с инстаграмма блоггерки
В комментариях поклонники телеведущей засыпают ее приветствиями. Полина не отвечает, но предпочитает каждый комментарий.
- "Вот так новость! Поздравляю! Будь счастлива, красавица, ты этого заслужила!"
- "Полина, будьте счастливы!"
- "Будь наконец долго счастлива!"
- "Вау! Как круто! Безграничного вам счастья!"
- "Полинка, поздравляю!"