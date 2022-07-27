Иракли Макацария рванул в медовый месяц с новоиспеченной женой: милые фото
Источник:инстаграм Иракли Макацария
Четыре дня назад, 23 июля, Иракли Макацария сыграл громкую свадьбу с 20-летней грузинкой Лизой Чичуа. После пышного празднования в Тбилиси молодожены улетели в медовый месяц.
Засиживаться в Грузии после большой свадьбы 37-летний Иракли Макацария не стал. Он увез свою юную возлюбленную в Грецию.
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Иракли Макацария рванул в медовый месяц с 20-летней женой
Для первого супружеского отдыха звездная пара выбрала полуостров Халкидики в Греции. Они остановились в 5-звездном отеле с бассейном, джакузи и выходом к лазурному Эгейскому морю. На курорте Иракли Макацария и Лиза Чичуа не только загорают на пляже, но и ходят на шоппинг. Экс-герой украинского "Холостяка" сфотографировал свою новоиспеченную жену в бутике с очками.
Иракли Макацария с женой в медовом месяце в Греции / Фото с инстаграм-сторис
Какой была свадьба Иракли Макацария и Лизы Чичуа
- Влюбленные поженились через три месяца после красивого признания среди гор. Они обвенчались в церкви и официально зарегистрировали свой брак. Свадьбу отыграли в большом ресторане с фантастическим видом на Тбилиси.
- За вечер 20-летняя Лиза Чичуа сменила три потрясающих платья – одно с цветочной аппликацией на груди, второе с воротничками с синим кантованием и третье мини без бретелей.