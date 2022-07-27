Иракли Макацария рванул в медовый месяц с новоиспеченной женой: милые фото

Четыре дня назад, 23 июля, Иракли Макацария сыграл громкую свадьбу с 20-летней грузинкой Лизой Чичуа. После пышного празднования в Тбилиси молодожены улетели в медовый месяц.

Засиживаться в Грузии после большой свадьбы 37-летний Иракли Макацария не стал. Он увез свою юную возлюбленную в Грецию.

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Иракли Макацария рванул в медовый месяц с 20-летней женой

Для первого супружеского отдыха звездная пара выбрала полуостров Халкидики в Греции. Они остановились в 5-звездном отеле с бассейном, джакузи и выходом к лазурному Эгейскому морю. На курорте Иракли Макацария и Лиза Чичуа не только загорают на пляже, но и ходят на шоппинг. Экс-герой украинского "Холостяка" сфотографировал свою новоиспеченную жену в бутике с очками.

Иракли Макацария с женой в медовом месяце в Греции / Фото с инстаграм-сторис

Какой была свадьба Иракли Макацария и Лизы Чичуа