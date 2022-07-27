Засиджуватися у Грузії після великого весілля 37-річний Іраклі Макацарія не став. Він повіз свою юну кохану в Грецію.

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Іраклі Макацарія полетів у медовий місяць з 20-річною дружиною

Для першого подружнього відпочинку зіркова пара обрала півострів Халкідікі у Греції. Вони зупинилися в 5-зірковому готелі з басейном, джакузі та виходом до лазурного Егейського моря. На курорті Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа не тільки засмагають на пляжі, а й ходять на шопінг. Ексгерой українського "Холостяка" сфотографував свою новоспечену дружину в бутіку з окулярами.

Іраклі Макацарія з дружиною у медовому місяці в Греції / Фото з інстаграм-сторіс

Яким було весілля Іраклі Макацарія та Лізи Чічуа