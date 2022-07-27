Засиджуватися у Грузії після великого весілля 37-річний Іраклі Макацарія не став. Він повіз свою юну кохану в Грецію.
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Іраклі Макацарія полетів у медовий місяць з 20-річною дружиною
Для першого подружнього відпочинку зіркова пара обрала півострів Халкідікі у Греції. Вони зупинилися в 5-зірковому готелі з басейном, джакузі та виходом до лазурного Егейського моря. На курорті Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа не тільки засмагають на пляжі, а й ходять на шопінг. Ексгерой українського "Холостяка" сфотографував свою новоспечену дружину в бутіку з окулярами.
Іраклі Макацарія з дружиною у медовому місяці в Греції / Фото з інстаграм-сторіс
Яким було весілля Іраклі Макацарія та Лізи Чічуа
- Закохані одружилися через три місяці після красивого освідчення серед гір. Вони обвінчалися в церкві й офіційно зареєстрували свій шлюб. Весілля відгуляли у великому ресторані з фантастичним краєвидом на Тбілісі.
- За вечір 20-річна Ліза Чічуа змінила три приголомшливі сукні – одну з квітковою аплікацією на грудях, другу з комірцями з синім окантуванням і третю міні без бретелей.