В интервью 24 каналу Тарас подчеркнул, что людей не нужно заставлять переходить на украинский язык, поскольку это не даст никакого результата. Вызовет только злобу и отторжение.

Читайте также 6 месяцев были участниками боевых действий, – Тарас Тополя о приказе Залужного покинуть фронт

Тарас Тополя об украинском языке в быту

К пользованию украинским языком в обиходе артист относится совершенно спокойно. Поскольку Тарас является публичным человеком, то давно дает интервью только на украинском, "Антитела" поют на украинском и в любой коммуникации, даже в сфере обслуживания, пользуется только украинским языком.

Это был мой сознательный выбор. Достаточно нелегкий, но сознательный. Почему? Ибо понимал, что публичный человек является примером для многих людей и они перенимают то, как делаю я,

– признался Тарас.

Тополя подчеркнул, что не стоит заставлять русскоязычных переходить на украинский, у них должно появиться желание. И оно появится, скорее всего тогда, когда окружение ласково, с улыбкой будет побуждать к этому.

Полное интервью с Тарасом Тополей читайте в рамках проекта "Интервью24".

"Что я посоветую? Во-первых, не устраивать межличностные битвы относительно языка, не ссориться и не скандалить. Если хочется перейти на украинский, есть хотя бы маленькое желание, то делать это постепенно. Например, ввести правило: когда захожу на заправочную станцию, то говорю только на украинском языке. Можно попробовать говорить на украинском только с детьми. Потом постепенно этот список расширять. И когда начнете шептать на ушко любимому человеку страстные слова на украинском, то вы уже полностью украинизировались (смеется) ", – сказал Тарас.

Не надо давить, силой никого не заставишь. Но мягко, с улыбкой человека можно побуждать к переходу на украинский язык.

– подытожил Тополя.

Как язык помогает на фронте

Тарас Тополя служил на Харьковщине, где много русскоязычных военных. Артист признался, что в его окружении были те, кто говорил по-русски, но они с удовольствием и улыбкой переходили на украинский. К тому же, на фронте язык – это щит.

Россияне не понимают по-украински где-то 70%. Поэтому, когда военные знают, что их рации прослушивают, то пользуются только украинским, потому что в таком случае оккупанты просто не будут понимать, о чем говорят наши. Язык на передовой дает дополнительную защиту. Поэтому там она важна, как где-либо,

– рассказал артист.

Интервью с Тарасом Тополей в видеоформате: смотрите видео онлайн