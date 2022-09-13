В інтерв'ю 24 каналу Тарас підкреслив, що людей не треба змушувати переходити на українську мову, оскільки це не дасть ніякого результату. Викличе лише злість і відторгнення.

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Тарас Тополя про українську мову в побуті

До користування українською мовою в побуті артист ставиться абсолютно спокійно. Оскільки Тарас є публічною людиною, то давно дає інтерв'ю лише українською, "Антитіла" співають українською і в будь-якій комунікації, навіть у сфері обслуговування, користується лише українською мовою.

Це був мій свідомий вибір. Досить нелегкий, але свідомий. Чому? Бо розумів, що публічна людина, є прикладом для багатьох людей і вони переймають те, як роблю я,

– зізнався Тарас.

Тополя підкреслив, що не варто змушувати російськомовних переходити на українську, в них має з'явитися бажання. І воно з'явиться, скоріш за все, тоді, коли оточення лагідно, з усмішкою спонукатиме до цього.

"Що я пораджу? По-перше, не влаштовувати міжособистісні битви щодо мови, не сваритися і не скандалити. Якщо хочеться перейти на українську, є хоча б маленьке бажання, то робити це поступово. Не переживати про те, що хтось буде сміятися чи кепкувати. Наприклад, ввести правило: коли заходжу на заправну станцію, то говорю лише українською мовою. Можна спробувати говорити українською лише з дітьми. Потім поступово цей список розширювати. І коли почнете шептати на вушко коханій людині пристрасні слова українською, то ви вже повністю українізувалися (сміється)", – сказав Тарас.

Не треба тиснути, силою нікого не примусиш. Але м'яко, з усмішкою людину можна спонукати до переходу на українську мову,

– підсумував Тополя.

Як мова допомагає на фронті

Тарас Тополя служив на Харківщині, де багато російськомовних військових. Артист зізнався, що в його оточенні були ті, хто розмовляв російською, але вони з задоволенням і усмішкою переходили на українську. До того ж, на фронті мова – це щит.

Росіяни не розуміють українською десь 70%. Тому, коли військові знають, що їхні рації прослуховують, то послуговуються лише українською, бо в такому випадку окупанти просто не розумітимуть, про що говорять наші. Мова на передовій дає додатковий захист. Тому там вона є важливою, як деінде,

– розповів артист.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею у відеоформаті: дивіться відео онлайн