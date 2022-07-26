О помощи ВСУ, музыке во время войны и русских песнях: интервью с Сергеем Лазановским

Победитель 11 сезона "Голоса страны" Сергей Лазановский активно помогает ВСУ, давая благотворительные концерты и выступая на улицах. Мы пообщались с певцом о его творчестве, войне и русскоязычных песнях.

Победитель "Голоса страны" 11 сезона Сергей Лазановский с первых дней войны продемонстрировал четкую позицию и сразу принялся помогать Вооруженным Силам Украины. Сначала он работал в магазине, оставив творчество и музыку.

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Что заставило артиста вернуться в творческую деятельность и проводить концерты? Планирует ли он вступать в ВСУ и как относится ко всему российскому сейчас – читайте дальше.

Интервью с Сергеем Лазановским в видеоформате

Война в Украине: адаптироваться или привыкнуть

Жестокая война, развязанная россией, изменила много жизней, изменила ценности многих из нас. Как она изменила вас?

Действительно, полномасштабное вторжение на территорию нашей страны изменило очень много человеческих жизней, кого-то, к сожалению, вообще отняло. Ценности людей изменилось. Мои ценности о том, что родители самые ценные люди в моей жизни, о том, что моя страна и государство и люди, в ней живущие лучшие, остаются неизменными, потому что я так думал уже от своего рождения. Хотя, будучи маленьким, ты об этом не очень задумываешься, но когда становишься сознательным, ты понимаешь, где ты находишься и кто ты.

Но то, что изменила война во мне – это каждый день ты проживаешь в последний раз. Ты не знаешь, что будет завтра. Ты ценишь каждую минуту, когда разговариваешь со своими друзьями, когда ты разговариваешь с друзьями, которые находятся на востоке нашего государства и защищают нас, и ты слышишь, что они живы. Это сейчас самые ценные моменты.

Как считаете, можно ли вообще адаптироваться к условиям войны и удалось ли это сделать вам?

Все должны понимать тот факт, что жизнь продолжается и мы должны учиться жить в условиях, которые нам сейчас диктует эта война, но ни в коем случае не хотелось, чтобы люди к ней привыкали. Потому что только тот, кто борется – побеждает.

Поэтому адаптироваться и привыкнуть – это разные сроки и очень хочется, чтобы люди их не путали. Адаптироваться для того, чтобы помогать нашим Вооруженным Силам Украины – это ок, но привыкать… То есть даже не обращать внимание на то, что происходит в твоей стране – это не ок. Такова небольшая разница.

Мне удалось адаптироваться только в том, что я могу продолжать творить, развивать свое творчество, собственно, этим творчеством помогать Вооруженным Силам Украины. В частности, организовываем уличные концерты, на которых собираем средства для наших защитников или есть разные благотворительные мероприятия на которых тоже, благодаря тому, что есть какое-то имя, люди приходят тебя послушать, они отдают свои средства и таким образом помогают ВСУ.



Сергей Лазановский / Фото из инстаграма артиста

Такая мысль до сих пор в моей голове – о вступлении в ВСУ

Среди звезд много тех, кто присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины или терробороны. Вам приходило мнение о том, чтобы также брать в руки оружие? Может быть, защитники есть среди ваших близких?

Конечно, такое мнение было, такая мысль существует в моей голове до сих пор. Сейчас готовлюсь, а там уже увидим, как будет. Просто мы не знаем, когда и с какой стороны снова могут нас ударить. Мои родители максимально сдерживают меня в этом плане, то есть они говорят так: если ты пойдешь на восток сейчас, кто будет нас оборонять здесь, мы же не знаем, что будет завтра.

Поэтому я себя готовлю, физически и психологически, это не менее важно – сохранять холодный разум на войне, поэтому дальше увидим. А тем звездным людям, которые сейчас находятся на передовой, просто силы и терпение. Я уверен, что мы непременно победим.

Уличные концерты в помощь ВСУ

Ивано-Франковск, как и другие города запада Украины, приняло немало вынужденных переселенцев. Как вы поддерживаете гостей города? Случалось ли вам услышать от кого-то поразившую историю?

Да, в Ивано-Франковске очень много людей из других городов, я ужасно не люблю, когда их называют переселенцами, потому что мы в нашей стране, на своей земле и они у себя дома, я всегда им об этом говорю. Удалось ли с кем-то пообщаться? Конечно, у нас были уличные концерты, на которые приходили такие люди. Юля, девочка со своей мамой из Бородянки, да, они приходили к нам на концерты уличные, и они рассказывали историю о том, как им удалось выбраться из ужаса, который был там.

Потом поехали в Бучу с концертом, там люди рассказывали, как по 9 дней, по 2 недели сидели в подвалах, нечего было есть… Это действительно страшно. Ты не можешь в своей голове заключить, что это может происходить в 21 веке и что это может происходить в нашей стране, с нашими людьми. Но сейчас такие реалии и самое важное – объединиться и вместе уничтожать врага.

Любой вклад каждого человека в нашу победу бесценен. Расскажите поподробнее, как помогаете Украине и Вооруженным Силам быстрее одержать победу?

Как я уже говорил предварительно, мы собираем средства на уличных концертах для наших концертах, или есть благотворительные концерты. Также благодаря тому, что есть небольшой охват в социальных сетях людей, часто выставляю сообщения, рассказы с просьбой, со сбором средств, потому что стараюсь все свои средства отдавать на ВСУ, то, что могу побороть.

Конечно, закупаю, помогаю без всякой огласки. То, что не могу усилить, обращаюсь за помощью к людям и таким образом удается собрать неплохие суммы, что-нибудь закупить. Закупили уже автомобиль, амуницию, бронежилеты, варежки, обувь, очень многое. Об этом можно отследить в моем телеграмм-канале.

Один из уличных концертов Сергея: смотрите видео

Работа в магазине и премьера новой песни

Еще несколько месяцев назад вы говорили, что устроились работать в магазине продавцом. Продолжаете ли это дело или все-таки решили полностью отдаться творчеству?

На момент полномасштабного вторжения в голове закралось такое мнение, что сейчас творчество никому не будет нужно, потому что вообще сейчас не до этого. Тогда пришлось принять решение. Не хотелось сидеть у родителей на шее, так что решил – я займусь другой деятельностью и покажу людям, что можно изменить свою профессию, сферу деятельности на некоторый срок, чтобы обеспечить свою семью, кто ее имеет. Собственно, это был такой пример еще и для людей и многие действительно решились изменить свою деятельность, и писали слова благодарности: спасибо, Вы нас мотивировали, сейчас мы занимаемся другим делом, но нам это нравится.

Нет, я уже больше не работаю в магазине продавцом, я проработал полтора месяца. Все же мне хотелось быть более полезным для наших ВСУ, и когда я давал уличные концерты, понял, что могу помочь в разы больше. Плюс я вернулся к своему творчеству – людям действительно это нужно. Потому что что бы то ни было, музыкальная и творческая оборона тоже чрезвычайно важны для нашей страны.

Меня возмутил тот факт, что в топ-чартах опять же мы увидели российских исполнителей – то, чего сейчас не может быть. В конце концов молодежь должна творить новое будущее. Подростки должны творить новое будущее. Поэтому в голове появилась такая идея, чтобы вместе с начинающей артисткой Дарикой записать совместную коллаборацию – песню "За cвіт встали козаченьки" – известная для всех. Немножко изменить ее формат и вышла у нас песня "Сила козака". Я считаю, что когда дети следят за трендами – это круто, но когда дети дают эти тренды, они начинают их – это в разы лучше, поэтому кто желает с нетерпением послушать ее песню – ждите премьеру.

Сергей Лазановский и DARIKA – "Сила козака": смотрите видео онлайн

Не варюсь в этой кастрюле, – общение с Дорофеевой и мнение о шоубизе

Говорят, что украинский шоу-бизнес благодаря войне стал объединенным, как никогда. Может быть, и вы заметили это объединение? Общаетесь ли со звездными коллегами?

Мы видим множество новых хитов в объединении артистов. Jerry Heil и Alyona Alyona, Артем Пивоваров и Надя Дорофеева. Поэтому да, можно утверждать о том, что украинский шоубизнес максимально объединился для нашей победы и я радуюсь, что многие артисты тоже изменили позицию по отношению к нашей стране, по поводу того, насколько она крута. Сейчас помогают развивать украинскую культуру – это очень круто. Но насколько он объединен изнутри, к сожалению, не знаю, потому что еще не варюсь в этой кастрюле шоу-бизнеса. Есть у меня сейчас другие неотложные потребности – помогать нашим ВСУ.

Как поддерживаете связь со звездным тренером Надежде Дорофеевой?

С Надеждой Дорофеевой мы ведем диалог в телеграмме, буквально несколько слов: как ты – как ты – спасибо, все хорошо. Услышали, что все живы-здоровы, и это здорово. Я понимаю, что у нее времени не так много, она творит новый альбом, тоже участвует в разных благотворительных концертах. Поэтому надоедать людям я ужасно не люблю – живы-здоровы, и все хорошо.

Неожиданная коллаборация с Иво Бобулом

Недавно у вас также вышел общий клип с Иво Бобулом. Расскажите, как вы с ним познакомились, и какие остались впечатления после сотрудничества?

Благодаря связям моей продюсерки Ирины Батюк нам удалось совершить совместную коллаборацию с Народным артистом Иво Бобулом. Там мы идем еще как дуэт с Big Lazer, это до начала своей карьеры в Голосе страны, я был участником дуэта Big Lazer с Дианой Бегун. Мы записали обновленную версию его песни "Липы цветут". Интересна была работа, больше всего мы волновались, понравится ли Иво Бобулу аранжировка. Сразу ему понравилось, он согласился на эту коллаборацию.

Сергей Лазановский, Big Lazer, Иво Бобул – "Липы цветут": смотрите видео

Клип, к сожалению, еще не выходил, мы запостили на своем ютуб канале отрывок из нашего концерта. В клипе очень много интересных моментов и нюансов. В конце концов каждый должен понимать, что есть три творческих единицы, у каждого свое видение, к тому же команда, которая тоже видит по-другому. Поэтому с артистами сложно, что бы то ни было. Но мы надеемся, что когда мы победим, все это закончится, мы обязательно выпустим в свет нашу работу, наш клип с Иво Бобулом.

Как провел день рождения и чего захотел больше всего

Недавно вы отпраздновали свой день рожденья. Во время войны такие дни у каждого особенные. Как он прошёл у вас?

День рождения этого года был, пожалуй, особенный. Я не праздновал, у меня было 2 благотворительных концерта, на одном из которых собирали на тепловизоры для ребят, на другом на бронежилеты и автомобиль. Этот день я провел на благотворительных концертах, провел с людьми, которые приходили на них, я всех называю родусиками, потому что псевдоним – Lazanovskyi RIDNYI, это тоже моя семья.

На концерте присутствовали мои родители, они приехали в этот день ко мне. Конечно, спасибо друзьям, которые на одном из концертов вынесли на сцену праздничный торт. Желание сейчас делится на всех и оно у всех одно единое – это, чтобы мы победили и сдохли наконец пути.



День рождения Лазановского / Фото из инстаграма артиста

Отношение к "хорошим россиянам"

Недавно в Украине запретили публичное использование русской музыки. Но планируют создать "белый список" российских артистов, вроде бы осудивших войну. Как считаете, уместно ли выделять так называемых "хороших россиян"?

Я противник такого списка, потому что для меня никаких хороших русских не существует. В Украине достаточно своей творческой молодежи, которая может создавать новую историю, новую культуру. Поэтому не нужно никаких списков хороших россиян, они должны жить на своей территории и менять свое население, мнения того населения, но там у себя.

Нам этого, простите за слово, удобрения, не нужно. У нас много своих творческих людей, еще раз это подчеркну, и своих собственных артистов, вот и все. Моя позиция – я против.

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Русскоязычные треки: что с ними делать артистам

Несмотря на этот запрет, в украинских музыкальных чартах до сих пор просматриваются российские треки. Почему украинцы до сих пор не перестали слушать эти песни?

Да, в чартах до сих пор есть русские песни. Здесь можно сказать, что годами нас кормили. Конечно, некоторые не могут с тем распрощаться. Но хорошие всегда вопросы задают – сколько бомб и ракет должны прилететь в ваш дом, чтобы вы распрощались со всем русским?

Мне кажется, нужно время и нужно как раз выпускать всех творческих украинских единиц вперед, давать и новые имена и поддерживать украинскую культуру. В конце концов, очень много украиноязычных треков классных, если мы будем их слушать и придавать им значение, делать их трендами в тектоке, инстаграмме, делать им прослушивание и на музыкальных платформах, то все у нас будет 100% хорошо и совсем скоро украинская музыка будет занимать первенство.

В конце концов, поэтому я вернулся к творчеству, потому что меня бесит, что еще где-то русские треки, артисты могут проскакивать, но я уверен, что мы это изменим. Наши ребята защищают независимость, мы как артисты, творческие единицы, есть еще историки, должны защищать музыкальную культуру, историческую культуру нашего государства, поэтому будем для этого все делать. В конце концов, ждем поддержки людей.

Вы почти не исполняли песни на русском языке даже до полномасштабного вторжения. А сейчас настаиваете на важности украинского языка, потому что это актуально. Что сформировало у вас эту четкую позицию?

Словом "почти" - это не обо мне, потому что я никогда не исполнял русских песен. Что сформировало такую мою позицию – мои родители. Это мама, папа, больше всего мама, потому что мы с ней больше времени проводили и она с детства пела мне народные песни.



Сергей Лазановский с мамой / Фото из инстаграммы артиста

Я всегда говорю, что я в душе народник, мне близки такие песни, у меня совсем другое их восприятие. Потому эта позиция со мной очень давно. Украинское в Украине должно вести вперед, и это даже не обсуждается. А не нравится кому – ну есть всегда выбор, и вы можете его делать.

Что делать звездам, в репертуаре которых лишь большинство русскоязычных песен, но они занимают патриотическую позицию сегодня?

Я понимаю, что большинство звезд к своим трекам относится как к детям, потому что это рождается в такой трепетной атмосфере, совершенно иной от обычных реальностей. Но эти треки нужно отложить где-то далеко в ящик и начать творить что-то новое, новую историю.

В конце концов, большинство артистов так и делает, и я радуюсь тому, что украинских треков становится все больше. Сейчас они должны изменять свое сознание, мысли и двигаться в правильном направлении. Где-то они были заблудились в свое время, а сейчас их уже матушка земля наша Украина подсказывает, что вы должны делать все для того, чтобы я расцветала. Поэтому вперед, пусть все артисты откладывают русскоязычные треки, а творят новые украинские. Кто говорил, что это невозможно – неправда. Сейчас доказательство – многие артисты начали творить украинские песни. И они прекрасны.

Где должно проходить Евровидение – мнение Лазановского

Не так давно Европейский языковой союз решил не проводить Евровидение-2023 в Украине. И хотя это решение казалось окончательным, среди музыкантов и фанатов конкурса до сих пор идут споры, а министр культуры призывает не опускать руки и говорит, что переговоры продолжаются. Что вы думаете об этом, где должно пройти музыкальное противостояние и почему?

Что касается Евровидения – действительно безопасность людей максимально важна. Я понимаю, почему до сих пор этот вопрос стоит на обсуждении. Для меня важно то, чтобы оно действительно было в Украине. Ибо таким образом мы обратим внимание всего мира на нашу проблему. В конце концов, очень много людей сможет приехать в нашу страну и посмотреть на все зверства, которые делал агрессор с нашими людьми, страной и территорией. Я за то, чтобы Евровидение было в Украине.