Коля Серга признался, где его застала война 24 февраля: "Решил еще поспать"

Украинцы точно не смогут забыть утро 24 февраля 2022, когда началось полномасштабное вторжение России. Певец Коля Серга также поделился тем, где он "встретил" 24 февраля и что сделал в первую очередь.

Где Коля Серга "встретил" войну

В эксклюзивном интервью 24 Каналу артист признался, что накануне вторжения ехал в Николаев на концерт и в ту страшную ночь остановился переночевать в Одессе

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Он вспоминает, что полномасштабная война застала его именно там.

В 5 утра проснулся от звонка моей тети. Она сказала – "началось". Я прочитал новости в Telegram-каналах, понял, что это правда, что началось полномасштабное вторжение,

– признался Коля Серга.

Однако музыкант тогда был очень уставший, потому что спал всего 2 часа, его мозг "не был готов к принятию серьезных решений". "Поэтому я решил продолжить сон, потому что через несколько часов вряд ли что-то изменится. В 9 утра я проснулся и уже начал действовать", – рассказал он.

Серга прокомментировал жизнь в России

Напомним, что Коля Серга несколько лет жил в России даже после вторжения в 2014 году. Артист откровенно говорит, что изменил свое отношение к стране-агрессору только после 24 февраля.

Как бы стыдно мне за это ни было, но для меня война началась 24 февраля. Именно 24 февраля у меня треснули "розовые очки", обломки которых очень болезненно начали резать мне глаза. Это был сложный период,

– признается певец.

Серга объясняет, что только год назад понял, что все, на что он сопротивлялся, что формировало его мировоззрение, было иллюзией. "Я очень хорошо почувствовал на себе, насколько мощно работает российская пропаганда", – добавил он.

Напомним, что на третий день войны, 26 февраля, Коля Серга пошел воевать в ряды ВСУ. Он решил стать снайпером и несколько месяцев проходил обучение.

Но впоследствии у него был разговор с представителями Генштаба ВСУ по поводу его эффективности и решили, что ему лучше быть в "Культурном десанте". Так что сейчас артист поддерживает военных на фронте своей музыкой. Однако учения на снайпера не забросил, хочет быть готовым, если придется взять оружие в руки.