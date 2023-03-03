Де Коля Серга "зустрів" війну

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу артист зізнався, що напередодні вторгнення їхав в Миколаїв на концерт і в ту страшну ніч зупинився переночувати в Одесі.

Важливо Під час виступу обстріляли "градами", – інтерв'ю з Колею Сєргою про війну та концерти на фронті

Він пригадує, що повномасштабна війна війна застала його саме там.

О 5-й ранку прокинувся від дзвінка моєї тітки. Вона сказала – "почалось". Я прочитав новини у Telegram-каналах, зрозумів, що це правда, що почалось повномасштабне вторгнення,

– зізнався Коля Сєрга.

Проте музикант тоді був дуже втомлений, бо спав лише 2 години, його мозок "не готовий був до прийняття серйозних рішень". "Тому я вирішив продовжити сон, бо за кілька годин навряд чи щось зміниться. О 9-й ранку я прокинувся і вже почав діяти", – розповів він.

Сєрга прокоментував життя в Росії

Нагадаємо, що Коля Сєрга кілька років жив у Росії, навіть після вторгнення у 2014 році. Артист відверто каже, що змінив своє ставлення до країни-агресора лише після 24 лютого.

Як би соромно мені за це не було, але для мене війна почалася 24 лютого. Саме 24 лютого в мене тріснули "рожеві окуляри", уламки яких дуже болісно почали різати мені очі. Це був складний період,

– зізнається співак.

Сєрга пояснює, що лише рік тому зрозумів, що все, на що він опирався, що формувало його світогляд, було ілюзією. "Я дуже добре відчув на собі, наскільки потужно працює російська пропаганда", – додав він.

Нагадаємо, що на третій день війни, 26 лютого, Коля Сєрга пішов воювати у лави ЗСУ. Він вирішив стати снайпером і кілька місяців проходив навчання.

Але згодом у нього була розмова з представниками Генштабу ЗСУ щодо його ефективності і вирішили, що йому краще бути в "Культурному десанті". Тож зараз артист підтримує військових на фронті своєю музикою. Проте навчання на снайпера не закинув, хоче бути готовим, якщо доведеться взяти зброю до рук.