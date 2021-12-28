О новой любви, отношениях с Баланом и музыкальном враге: откровенное интервью с Оксаной Мухой

Накануне новогодних праздников мы пришли в гости к украинской певице Оксане Мухе. Вместе с ней приготовили кутью и пообщались о творчестве, сыне, новой любви и российской агрессии.

В 2019 году она победила в известном вокальном шоу "Голос страны 9", где ее наставником был певец Дан Балан. После этого карьера артистки стремительно взлетела вверх, однако она продолжила быть примером хранительницы украинских традиций, несмотря на сложные гастрольные графики.

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24 каналу удалось побывать дома у Оксаны Мухи во Львове. Нас украинская артистка искренне встретила на пороге со своим домашним любимцем Тоськой, а также очаровательно украсила дом еще за месяц до Нового года. Самое первое, что нас поразило, это невероятное гостеприимство и простота Оксаны Мухи. Она много шутила и создавала максимальное ощущение уюта и комфорта для всей съемочной команды. А в конце разговора еще и угостила всех своей кутьей, которая получилась удивительно вкусной и сладкой. Да и не удивительно – главной "изюминкой" блюда Святой вечери стали домашние сушеные вишни, которые мама Мухи вываривает во вкусном сладком сиропе и засушивает. Меньше разговоров – предлагаем самим все увидеть в нашем интервью.

Интервью с Оксаной Мухой в видеоформате





Блиц

Концерт в оперном театре или на стадионе?

Думаю, что мою песню надо слушать в тишине, в уюте, поэтому в оперном.

Дуэт с Даном Баланом или Сергеем Бабкиным?

С Андреа Бочелли.

Концерт во Львове или в Киеве?

Во Львове.

Съемки клипа или запись песни?

Запись песни.

Утром кофе или чай?

Только чай.

"Голос страны" или "Танцы со звездами"?

"Голос страны".

Отдых в Украине или за границей?

Повсюду.

Прогулка в Стрыйском парке или просмотр фильма?

Просмотр фильма, потому что в парке все равно постоянно гуляю с собакой.

Рецепт кутьи от Оксаны Мухи скоро узнавайте в рамках спецпроекта. Сайт 24 канала с 1 по 6 января опубликует самое интересное постное меню к праздничному столу, которым поделились украинские звезды для Святой вечери. С первой рождественской звездой вы сможете насладиться блюдами, которые также будут у ваших любимых артистов.

В гостях у Оксаны Мухи / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

О Назарии Яремчуке и Квитке Цисык

В этом году легендарный артист, уже теперь Герой Украины, праздновал бы свои 70 лет, а именно сегодня, 30 ноября. Экс-министр Александр Ткаченко рассказывал, что в Украине был запланирован целый ряд мероприятий: фестиваль-конкурс "Стожары" в Черновцах, еще один под названием "Песня будет между нами", хотят создать фильм и музыкальный альбом. Вы не планируете никаких мероприятий или присоединиться к какой-то акции по такому случаю? Что думаете о творчестве Назария?

Сейчас работаю над проектом за границей, поэтому не смогу приобщаться к каким-то мероприятиям. Лично для меня Назарий Яремчук – самые теплые воспоминания детства. Его голос, визуальный колоритный персонаж – необычайный. Радуюсь, что у нас был такой человек, который объединил и оставил что-то особенное, очень теплое и трогательное.

Мы это еще спрашиваем в контексте того, что вы глубоко чтите творчество Квитки Цисык и исполняете немало песен в своем творчестве. Когда в 2013 году ей должно было исполниться 60 лет, вы принимали участие в проекте "Незабываемая Квитка" вместе с оркестром "Виртуозы Львова". Возможно, через 2 года, к ее 70-летию, будет еще какой-то особенный подарок?

Сейчас в поисках соратников, которые бы помогли сделать это качественно и очень красиво, чтобы было что-то необычное. Надеюсь, что удастся сделать что-то красивое для Квитки.

Гастроли за границей и помощь военным

Вы уже неоднократно бывали с гастролями в США, везете туда украинскую песню. Вспоминаете, когда впервые с концертом прилетели в США?

Очень хорошо помню свой первый приезд. Он состоялся на День Независимости в Чикаго. Организатором поездки была Оксана Ганес, которая живет там. Тогда я ездила вместе с пианистом Юрием Романивым, скрипачом Александром Божиком и его женой Юлей, группой "Патриция". Мы были там 3 дня. Помню, приехали поздно в четверг и в 9 утра пятницы уже поднимали украинский флаг. Это был ужас для организма и одновременно необычные эмоции и ощущения.

Конечно, диаспора, проживающая там некоторое время, жаждала своего родного. Для нее важно услышать те песни, которые никогда не транслируют по радио, важно общение.

Но главная цель этих поездок – возможность восстановить здоровье нашим воинам вместе с фондом Revived Soldiers Ukraine. И это физически очень непросто, ведь другой континент, смена дня и ночи. Мы не успеваем спать, поскольку ежедневно выступаем в разных городах, а ночью постоянно в пути. Такие концерты – для выносливых людей. Признаюсь, для меня они сложные. Но есть цель, которая меня подбадривает. Знаю, ради чего делаю это. Когда мы видим проблемы воинов, для которых выступаем, то наши – кажутся смешными.

Оксана Муха / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Какими результатами этих поездок можете поделиться?

Фонд уже открыл частный реабилитационный центр в Ирпене. Теперь не надо платить за аренду и можно вкладывать средства в лучшие аппараты, приглашать еще больше и лучших врачей, вовремя выплачивать им зарплату. А на самые сложные операции перевозить военных в США. Это отличные результаты!

Разговор с музыкантами Александром и Юлией Божиками читайте позже в рамках проекта Интервью24

Хотелось бы, чтобы о существовании Next Step Ukraine знали как можно больше людей. Военным есть на кого положиться, они всегда будут услышаны. Основатель и президент фонда – Ирина Ващук отдала свой дом, чтобы во время лечения нашим ребятам было где проживать. Это абсолютно бесплатно. В доме есть повариха, уборщицы. Ира перестроила дом так, чтобы наши воины могли подниматься на колясках. Первый этаж для них. Также приобрели 2 квартиры, где живут военные.

Для популяризации украинской культуры вы выступаете за границей. Там чувствуете поддержку украинских граждан?

Недавно я выступала в Мюнхене и Дюссельдорфе. Там были не только украинцы, но и коренное население, туристы из других стран. За границей всегда очень тепло принимают. Однако есть большая разница между благотворительным концертом и выступлением, которое организует исполнитель, куда нужно купить билет. Когда есть благотворительная цель, то не ждут, что их должны развлекать, анализируют выступление. Благотворительные концерты всегда очень душевные.

Украинская диаспора везде потрясает. Каждый раз я благодарю украинцев, с которыми имею возможность встретиться в чужой стране, чужом городе. Они умны, объединяются, реализовывают совместные проекты. Строят маленькую Украину в разных уголках Земли. И той Украины во всем мире очень много. Украинцев уважают, потому что наша колоритность, традиции, язык, трудолюбие – чрезвычайные.

Украинская песня и российские гастролеры

В целом какова роль украинской песни в объединении украинцев в разных уголках мира?

Песня для украинцев – как воздух. Мы просто забыли об этом, выбрали другой путь. В повседневной жизни нас окружают очень много звуков – радио, телевидение, реклама и тому подобное. Нет времени, которое бы провели в тишине. Зато постоянно находимся в возбужденном эмоциональном состоянии. Поэтому, наверное, сейчас в песне так не нуждаются, как тогда, когда прислушивались к пению птичек, слушали ветер, шелест листочков. Для кого-то познать красоту природы – большое счастье. А в песне она появляется, потому что создается отдельный мир, необычайно теплый, любящий, красивый, мелодичный. Человек, когда поет, отдыхает, восстанавливается, освобождается от лишнего. Три минуты песни – море позитивной энергии. Песня – необходимость для нашей души и тела.

Все больше песен российских артистов появляются на украинских музыкальных сервисах (об этом свидетельствуют рейтинг ютуба, гугла). Как думаете, почему так? Почему украинские слушатели не борются с этим, а наоборот увеличивают популярность россиян на территории Украины?

Украинцы – исстрадавшаяся нация, которая не верит в себя, свои силы, не является самодостаточной. Люди не уважают друг друга, постоянно бежим куда-то за "стадным инстинктом". Нам нужно выждать, когда придет новая кровь и построит ту Украину, о которой мы сейчас мечтаем, но так и не смогли сделать.

Недавно Игорь Кондратюк опубликовал на сайте Офиса Президента петицию о запрете въезда российских артистов на территорию Украины. Петиция набрала необходимое количество голосов, однако россияне продолжают анонсировать концерты в Украине, дают здесь интервью, посещают радиостанции. Какова ваша позиция по этому поводу? И как с этим бороться?

Игорь Кондратюк – умный человек, которого я поддерживаю всеми фибрами души. Я за то, чтобы на украинской земле поддерживали свое. Особенно в то время, когда враг наступает и его со всех сторон надо отгородить от себя. Речь идет не только о видимом враге с оружием в руках, но и информационном, визуальном, музыкальном.

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Необходимо максимально освободить себя от соседа, который всю жизнь навязывает, требует все неправильное. Я не из тех людей, которые питают ненависть к другим. Но если русская нация допустила то, что сейчас происходит на Донбассе, то что-то с ней не так. Конечно, есть и хорошие люди, но их меньшинство.

Почему-то Украина не нападает, не забирает чужое. Мы бы этого себе никогда не позволили, потому что живем с Богом. А там этого нет, все построено на костях. Это чрезвычайно бедная нация. У россиян есть деньги, но нет самого важного – души.

Дуэт с Даном Баланом, участие в "Танцах со звездами" и "Голосе страны"

Дуэт с Баланом на песню "Все пробачати" получился замечательным. Вы хотели бы устроить запись с кем-то из украинских звезд? Сейчас немало исполнителей делают коллаборации, потому что это прекрасно влияет на пиар самой композиции и распространение в социальных сетях, еще и если там затронута какая-то социальная тематика.

Коллаборации действительно больше распространяют. И замечу, когда есть женская и мужская энергии, то это полноценный дуэт. Поэтому я всегда за коллаборации. Поддерживаю объединение творческих людей, содействие их таланту для создания новой, особой песни. В моем творчестве коллаборации сами ко мне "приходят", независимо от того планирую, или нет. Мечтаю в будущем записать совместную песню с Андреа Бочелли.

В гостях у Оксаны Мухи / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Завершился новый сезон "Танцев со звездами". Теперь зрители самостоятельно выбирают звезд, которых хотели бы видеть на паркете в следующем сезоне. У вас поклонники уже спрашивали, почему не идете на проект? Хотели бы вы принять участие в "Танцах"? Ведь несколько месяцев нужно жить в Киеве, уделить подготовке к прямым эфирам максимум времени.

Я не уверена, что это мое. И дело не в том, что не люблю танцевать. Мне достаточно "Голоса страны", я еще от него не оправилась.

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А если бы предложили место тренера в "Голосе", согласились бы?

Думаю, что на месте тренера должны быть очень опытные люди. Или по крайней мере те, у кого это легко получается. Хотя, никогда не говори никогда.

Отношения с сыном

Когда сыну Даниле было 2 года, вы на 20 дней поехали на гастроли в Канаду. Тогда у него была обида. Какие отношения сейчас, когда вы также часто гастролируете за границей?

Очень грустно признавать, но он привык, что должен ездить. В детстве он даже болел перед моим отъездом. Начинали уши болеть, появлялся насморк. Это была психосоматика, чтобы мама подольше побыла дома. Но сейчас терпеливо ждет возвращения.

Бывают ли конфликты с Данилой? И как вместе проводите время?

Конечно, бывают, как у всех. Я рада за тех детей, у которых мама каждый день дома, приготовит поесть, присмотрит, поможет с домашним заданием. Мы очень ценим время, когда я дома. И на самом деле очень много времени проводим вместе.

Можем вместе гулять с Тоськой (домашний любимец Оксаны Мухи – 24 канал), смотреть фильмы, выбирать компьютер, который никогда не купим, вместе делаем домашние задания, пишем сочинения. Нам нравится делать что-то вдвоем.

Домашний любимец Оксаны Мухи / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Данила часто видится с родным отцом? Как они проводят время вместе? Может быть, путешествуют за границу?

Конечно, часто. Да и мы с Богданом каждый день созваниваемся. Недавно они вместе готовили ужин, ездили на велосипедах, лыжах, отдыхали. Богдан научился управлять яхтой, поэтому у них очень хорошие путешествия. У них много общего.

Данила уже высказывал свои желания относительно того, где хочет учиться после окончания школы?

Он лишь сказал, что никогда в жизни не будет музыкантом, потому что ему этих "проблем" не нужно. Говорит: "Буду программистом и нормально зарабатывать". У Данилы замечательные актерские способности, прекрасный голос, сейчас ходит к учительнице по фортепиано. Он очень творческий, ему это нравится, но видит какова жизнь музыканта и не хочет такого для себя.

Новая любовь

У вас очень уютная квартира, внимание сразу привлекают картины, которых очень много. В одном из недавних интервью вы рассказывали, что не так давно в вашей жизни появился новый мужчина, он художник. Вы могли бы рассказать, как вы познакомились?

Я вообще не хочу об этом говорить. Люди очень жестоки. Хотела бы по крайней мере тот кусочек счастья оставить при себе.

Дома есть картины его авторства?

"Поцелованная морем" – картина, которую начал рисовать в Египте. Тогда были только глаза, личико и чуточку прядей. Она будто выныривает из воды. А уж потом появилось все остальное. Здесь очень много мелких деталей. Кусочки по личику – определенная витражность. Название придумали уже здесь, но оно имеет очень хорошую историю создания. У меня даже есть фото, как она висит на банановом дереве. Сейчас это одна из лучших работ для меня.

Картина "Поцелованная морем" / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

На этой картине изображена какая-то определенная женщина или это фантазия художника?

Когда у творческих людей хорошее настроение, им не обязательно видеть перед собой то, что они хотят показать. Мне очень нравится, что художник может нарисовать то, что воображает. Это чрезвычайно. Вообще художники очень особенные, чувствительные, деликатные, тонкие люди. Иначе бы не чувствовали так, как чувствуют. И не смогли бы передавать это нам на полотнах.

Как сын относится к появлению у вас новых отношений? Не возникает ревность, конфликты?

Это первые новые отношения за 8 лет. Поэтому незачем ревновать. Наши дети очень мудры, просто надо с ними говорить, объяснять, что происходит. Когда-то так не было, от нас многое держали в секрете. А позже мы понимали, или не понимали, а время шло. Сейчас дети более зрелые, обладают огромным количеством информации, которую могут найти сами. Не говорю, что всегда все удается, но стараюсь в общении с сыном на эту тему находить правильные слова.

На безымянном пальце вашей правой руки сверкает красивое кольцо. Оно что-то значит?

Кольцо никогда не бывает простым. Оно ничего не значит, это просто очень хороший подарок.

Картина "Поцелованная морем" дома у Оксаны Мухи / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Слухи о романе с Даном Баланом и социальных сетях

После участия в "Голосе страны" и дуэта с Даном Баланом много где писали о романтических отношениях, которые якобы есть между вами. В целом, в шоу-бизнесе часто приписывают артистам отношения, которых на самом деле, вероятно, никогда и не существовало (к примеру, Тина Кароль и Дан Балан, Дзидзьо и Оля Цибульская). А знаменитости часто не опровергают эти слухи, а наоборот, "подпитывают" их общими песнями, уклоняются от ответов. Как вы можете это прокомментировать?

Если люди хотят что-то выдумать, о чем-то поговорить, им не хватает чувств, то имеют на это право. Творческие люди должны быть искренними, и коллаборации не являются исключениями. Они должны любить то, что делают, песню, которую исполняют. Да и любить в тот момент человека, с которым поют. Между этими людьми должна быть гармония. Однако это не означает, что после окончания песни отношения продолжаются. Это творчество, актерское мастерство. Мы же когда смотрим фильм и там есть чувства между актерами, то не приписываем им реальные отношения.

На сцене мы все должны быть актерами, верить в ту роль и чувствовать по-настоящему. Это большой труд. Но только так зритель поверит. Если он поверил, что отношения действительно есть, то значит все удалось. Мы были максимально искренними, эмоциональными.

Оксана Муха и Дан Балан – "Все пробачати": смотрите видео онлайн

В целом вы следите за жизнью коллег в социальных сетях? Ведь сейчас большинство информации люди узнают друг о друге именно из фейсбука, инстаграма.

Не знаю хорошо это или плохо, но я мало времени провожу в сети. Есть очень много дел и я не успеваю следить за всеми. Просматриваю лишь несколько сообщений в фейсбуке, нет ли каких-то важных сообщений, на которые срочно надо ответить.

Отношение к "голодной тусе" и российской агрессии

Лидерами мнений в современном мире часто называют блогеров. В День памяти жертв Голодомора они устроили шумное празднование дня рождения в Доме ученых. В обществе эта ситуация получила огласку, немало людей осудили участников празднования, но нашлись и те, кто поддержали их. Как вы относитесь к таким вечеринкам в подобные дни?

Нам украинцам тоже есть кого стесняться. И это собственно те люди, которые не могут понять, что происходит в стране. Мы живем во времени войны, когда наши ребята отдают свою жизнь за нас. Мы свидетели чьей-то смерти – ребенка, мамы, брата, папы. Это очень страшно. Не осознавать этого – это безумная ограниченность.

А сколько мы потеряли до того? Цвет нашей нации истребляли. Очень больно осознавать, что среди украинцев есть такая грязь. Грязь нашей земли. Желаю им, чтобы на своем пути встречали только таких, как они, и не калечили чистые души. Пусть у них будет отдельный мир. Не хочу, чтобы мой ребенок был их зрителем.

В Украине и мире все чаще говорят об увеличении российских войск возле наших границ. Этот вопрос является одним из основных сейчас на мировом уровне. Агрессор не останавливается и ему пытаются противодействовать с разных сторон. Как думаете, чем в этой ситуации может помочь каждый из нас?

Надо уважать себя, сплотиться в украинском и отталкивать врага по всем возможным фронтам. На это сейчас такое время. Понимаю, что кто-то скажет: "А я так не хочу, это моя жизнь". Но воинам, которые сейчас на фронте, тоже хочется жить своей жизнью. Им тоже многое не нравится, но сейчас они в борьбе с врагом. Завтра они отдадут свою жизнь за то, чтобы мы жили так, как хотим.

Возможно, мне легко говорить, потому что я с Западной Украины, здесь народ сплоченнее, сознательнее. Нас не истребляли голодом и не заселяло русскоязычное население, которому говорили, что это его земля. Чтобы этого не повторилось, надо учить историю.

Очень переживаю за то, какие историки будут у наших детей. Потому что учитель должен рассказывать историю, как фильм, быть влюбленным в нее, вкусно подавать ее. Чтобы она запоминалась детям, была разложена по полочкам. Наша история очень сложная, было много событий. Но очень важно, чтобы дети знали ее. Чтобы знали семейное древо. Думаю, тогда нам должно было бы стать легче защищать свой край.

Оксана Муха / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Я не политик и мне сложно объяснить, как именно защищать. Не могу просчитать какие-либо шаги со стороны соседа. Он очень часто издевается. Может, ничего и не сделает, но ему обязательно надо "пощекотать нервы", напугать, чтобы мы запаниковали.

Пожелания украинцам в Новом году

В новом году заботимся о здоровье, о здоровой душе. Ищем добрые дела. Добро помогает видеть мир выше, шире. Мечтаю, чтобы наши люди улыбались, идя по улице. Хочу, чтобы мы все были счастливее, чтобы "светились". Этого очень не хватает. Как это сделать? Любите своего ближнего как самого себя. Верьте в то, что Господь делает все так, как должно быть. То, что происходит, делает нас сильнее. Маленькие дети, когда учатся ходить, набивают себе шишки. Так же учится и наша нация. Хотя и очень древняя, с глубокой историей, но все равно очень юная. Желаю нам удачных уроков и чтобы мы этот своеобразный экзамен сдали. Чтобы стали достойной, единой нацией.

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Автор проекта – заместитель главного редактора сайта Анастасия Зазуляк.