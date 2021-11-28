Также Екатерина Кухар призналась, с какой парой было труднее всего прощаться и кто из троих финалистов лично для нее является фаворитом в этом сезоне.

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Судейство на "Танцах со звездами" и образы для прямых эфиров

Уже 5 лет подряд Вы занимаете место судьи проекта "Танцы со звездами". Чем этот сезон отличается от предыдущих?

Градус и накал страстей с каждым сезоном становятся все сильнее. Я рада, что каждый сезон "Танцев со звездами" зажигает новые имена на звездном небосклоне.

Осенью у Вас насыщенный гастрольный график, работа в колледже. Однако в прямых эфирах "Танцев" всегда поражаете безупречным внешним видом. Когда успеваете бывать на примерках?

Иногда сама удивляюсь, когда все успеваю. Раз в неделю, сразу после репетиции в оперном театре и перед хореографическим колледжем, я еду на примерку. Платья шьет Мария Ноябрева. Но из-за моего плотного графика иногда ей приходится делать платья без единой примерки.

Вообще наряды выбираете самостоятельно или над этим работают стилисты?

За все мои наряды отвечает команда стилистов "1+1" во главе с Ольгой Слонь. Они настоящие профессионалы. Если берутся за что-то, все будет безупречно, ни одна деталь не останется без их внимания.

Образы Екатерины Кухар на "Танцах со звездами" / Фото пресс-службы примы-балерины

В этом году к Вам и Владу Яме присоединился Максим Чмерковский, который сам неоднократно выступал на "Танцах со звездами", но в США. Отличается ли Максим за судейским столом и вне камер?

Максим очень приятный, толерантный, позитивный, воспитанный, интеллигентный, интеллектуальный человек. С ним приятно как танцевать, так и вести разговор. Он очень дружелюбен, как настоящий американец. Хотя иногда, манерой поведения, напоминает мне Даниэля Салема.

Но в некоторых вещах, которые касаются танцев участников шоу, я с Максом имели разные взгляды. Спорить с ним – это только удовольствие. Потому что и он, и я всегда делаем это с улыбкой, уважением друг к другу, с удовольствием и азартом.



Судьи "Танцев со звездами" / Фото пресс-службы Екатерины Кухар

Для многих Вы являетесь самой строгой судьей, однако в жизни – нежная и хрупкая. Почему именно на паркете являетесь такой требовательной к участникам?

Зрители видят только фрагмент моей жизни. По жизни я адвокат, но на работе – судья. Прежде всего требовательна к самой себе, к своему партнеру. В шоу я тоже требовательная к участникам, потому что они должны дарить людям праздник танца, который должен быть лучшим. Я за то, чтобы мотивировать их справедливым словом. Не льстить, а говорить то, что разбудит в них желание работать в полную силу. Очень радуюсь, когда люди используют свой шанс по жизни на все сто процентов.



Екатерина Кухар на "Танцах со звездами" / Фото пресс-службы примы-балерины

Выступления участников, прямые эфиры и фавориты

Что лично для вас важнее всего в выступлениях участников?

Важно все, общая картина: техничность, настроение, актерская игра, профессионализм движений, сколько души и чувств они вложили в номер.

В этом году между судьями, зрителями возникало много споров, поскольку фавориты у всех разные. Ваши фавориты в течение сезона менялись?

Каждый выход на паркет – это вызов для наших звезд, поэтому я уважаю труд каждого. В этом сезоне я болела и за Джамалу, и за Александру Зарицкую, и за Дмитрия Кадная.

Как судья, я должна быть беспристрастной, но все же имею своего фаворита – это Артур Логай. Возможно, потому что я танцевала с их парой. Кроме того, Артур харизматичный, талантливый актер. С очень сильной энергетикой, которая завораживает зрителя.



Артур Логай и Анна Карелина / Фото из инстаграма "Танцев со звездами"

Он еще и очень сильный мужчина, поэтому все поддержки, которые делает с Аней и которые не под силу ни одной паре из присутствующих на паркете в этом сезоне, удаются. Это еще один плюс в их копилку. Артуру вообще повезло с партнершей, потому что она очень техничная и отчаянная. Не все пойдут на те поддержки, которые они делают. Аня чрезвычайно рискованная женщина. Это их изюминка, которая отличает от других. Артур и Аня упорно и много работают, что также вызывает у меня уважение.

Что можете сказать о финалистах?

Константин Войтенко – очень одаренный человек, который имеет цель и не видит препятствий. Ему нет равных в сольных номерах. Всем его сольным танцам я готова ставить только десятки.

– очень одаренный человек, который имеет цель и не видит препятствий. Ему нет равных в сольных номерах. Всем его сольным танцам я готова ставить только десятки. Ольга Харлан – невероятно трудолюбивая, талантливая, целеустремленная девушка. Я знаю, как много людей болеют за нее. И она этого заслуживает, так как тот рост, который она показала на паркете, просто поражает.

– невероятно трудолюбивая, талантливая, целеустремленная девушка. Я знаю, как много людей болеют за нее. И она этого заслуживает, так как тот рост, который она показала на паркете, просто поражает. Артур Логай – вишенка на торте. Это тестостерон, харизма, сила, мужество этого сезона. Он полон энергии и шарма. Вечный энерджайзер. Он готов на любые риски и сложности.

С какой парой больше всего не хотелось прощаться?

Труднее всего было прощаться с Дмитрием Каднаем и Алиной Ли. Они не только были достойны финала, но и имели все шансы на победу.

Какие моменты этого сезона запомнились вам больше всего?

Мой самый любимый момент этого сезона – это танец с парой Артура и Ани. Они очень крутые, и благодаря нашему сотрудничеству я просто влюбилась в сальсу. Я бы даже станцевала ее еще раз.

Танец Екатерины Кухар, Артура Логая и Анны Карелиной: смотрите видео онлайн

А какие выступления, темы эфиров понравились больше всего?

Их так много, что даже все не припомню. В полуфинале был невероятно драйвовый номер Игоря Ласточкина с Костей Войтенко и Роксоланой Маланчук. Помню страстный пасодобль Джамалы. Первые несколько танцев Кадная вообще не выходят у меня из памяти. Этот сезон был очень насыщенным и я долго могу перечислять любимые номера.

Как можете описать прямые эфиры? Какие эмоции они вызывают?

Прямой эфир всегда вызывает бешеный адреналин у всех участников. Очень хочется, чтобы у пар все получилось, мы за них всегда волнуемся.

Новый сезон "Танцев со звездами" и его участники

На что звездам, которые в следующем сезоне выйдут на главный паркет страны, стоит обращать внимание во время подготовки к прямым эфирам?

Они должны быть готовы обуздывать волнение. Важно, чтобы во время танца было горячее сердце и холодный ум. Необходимо уметь владеть собой и дарить зрителям настоящий праздник.

А непосредственно во время выступления?

Уметь дарить эмоцию, делиться своей энергией, а не держать ее внутри.



Судьи "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма Екатерины Кухар

Зрителям предоставили возможность самостоятельно выбирать, кого хотят видеть среди участников в следующем сезоне. А кого из звезд на паркете хотели бы увидеть вы?

На главном паркете страны мечтаю увидеть многих. С удовольствием посмотрела бы на то, как танцуют Юрий Горбунов, Потап, Jah Khalib, Иван Дорн.