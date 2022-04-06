Интересно посмотреть в глаза, – Андрей Данилко заговорил о поездке в Россию

Андрей Данилко, известный миру как Верка Сердючка, давно не дает концерты в России и не собирается выступать там после войны. Однако звезда очень хочет приехать в страну-агрессорку в старости, чтобы посмотреть в глаза россиянам.

С первого дня войны Андрей Данилко гневно высказывается в адрес россиян и тех, кто оправдывает войну. После 24 февраля он "полностью закрыл дверь" в страну-агрессорку и не планирует петь для тамошней публики. Однако звезда хочет заглянуть в глаза их детям.

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Андрей Данилко о поездке в Россию

Возможно, в старости на инвалидной коляске скажу: "Ваши родители слушали "Хорошо, все будет хорошо"… Мне просто так интересно посмотреть этим людям в глаза, когда они узнают правду, как это все происходило. Что они тогда будут говорить?

– риторически поинтересовался Андрей Данилко.

Относительно работы, шоумен считает, что после войны сможет зарабатывать и в Украине. Сейчас Данилко раздает интервью из своей квартиры на Крещатике, поэтому Сердючка нигде не выступает. Все потому, что, по словам артиста, людям сейчас не до музыки.

"Сейчас людям не до концертов. Я видел какие-то эфиры, марафоны, их очень мало кто смотрит. Мне кажется, люди заняты совершенно другим, но если это нужно будет, то, конечно, мы готовы", – поделился Данилко.

из-за полномасштабного вторжения России Андрей Данилко даже сменил свой скандальный хит с Евровидения-2007. Вместо Lasha Tumbai он будет петь Russia Goodbye.

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