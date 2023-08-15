Отказалась от госпитализации: Инна Мирошниченко пожаловалась на скорую, которая ехала 90 минут
Источник:Инна Мирошниченко
На днях жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченка рассказала о сложной ночи, которую ей пришлось пережить. Семья ведущего уехала на свадьбу к знакомым, которые праздновали за городом. Неожиданно посреди ночи Инне стало плохо.
Ее болело все тело, она рвала и едва не потеряла сознание. Следовательно, муж немедленно вызвал скорую жене. Однако врачи ехали 90 минут. Инна боялась, что ее сердце не выдержит столь долгие судороги.
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Инна Мирошниченко рассказала о плохом самочувствии
Вечером женщине резко стало очень плохо и холодно. Она решила пойти в ванную, чтобы согреться, но там ее начало парализовать.
Тим это почувствовал, пришел ко мне. Быстро отнес на кровать и побежал за помощью. Началась рвота. Вызвали скорую. Она ехала 90 минут. Все это время четыре человека массировали акупунктурные точки, чтобы я не потеряла сознание. А я только думала, выдержит ли сердце такие длинные судороги. Приехала скорая ни с чем. Не то что дефибриллятора, не было даже термометра. Предложили отвезти меня в больницу,
– рассказала Инна.
Женщина отказалась от госпитализации, потому что ей нужно было ехать еще 90 минут в больницу, там ждать до 7 утра, пока начнется рабочий день, потому что никого из врачей не было на месте. К счастью, в компании был врач, который уколола женщине лекарство.
"У нас в компании был врач. Я доверилась ей. Она обколола меня чем-то, меня отпустило и я заснула. Почему не давала сделать это раньше? Потому что хотела, чтобы мне диагностировали причину, а не просто колоть. Но выбора не было", – добавила жена Мирошниченко.
Сейчас Инна чувствует себя лучше. Она подчеркнула, что здорова и не знает, что именно с ней тогда было.
Инна Мирошниченко рассказала о плохом самочувствии / Скриншот из инстаграмм-сторис
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