Жена Мирошниченко показала фото сына, которого усыновляет, и рассказала о первых успехах
Источник:Инна Мирошниченко
Жена Тимура Мирошниченко снова увиделась с сыном, которого усыновляет. Она рассказала о его возрасте и особенностях, а еще показала новое фото.
Тимур и Инна Мирошниченко на днях подали заявление на усыновление сына из детдома в Житомире. Жена ведущего снова навестила сына и рассказала о нем больше.
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Инна Мирошниченко рассказала о будущем сыне
Инна Мирошниченко рассказала, что купила мальчику летнюю одежду и обувь. Но обувь ему не подошла – как призналась звездная жена, она очень маленькая как на 2 года.
Сыну почти 2 года. Но он настолько маленький, что даже одежда на 9 месяцев оказалась большой. Обувь нужного размера не производят, потому что с таким размером ноги дети еще не ходят,
– поделилась Инна Мирошниченко.
"Но все, чего он хочет, – ходить. Там ему не с кем ходить. В группе много деток. Поэтому просто комната и все. Когда мы приезжаем, мы часами только и делаем, что ходим по коридорам, лестницам, вокруг дома", – заметила ведущая.
Инна Мирошниченко показала фото мальчика и рассказала о его первых успехах: "Еще неделю назад он падал через ступеньку высотой в пять сантиметров. А сегодня я сняла для Тимура видео, как он преодолевает лестницу на второй этаж, подтягиваясь за поручень. Сам!".
Будущий сын Мирошниченко / Фото с инстаграм-сториз
Как продвигается дело с усыновлением
- В январе этого года Тимур Мирошниченко с супругой начали процедуру к усыновлению. Эти процессы должна пройти каждая семья еще до встречи с ребенком. Уже в июне они получили статус усыновителей, но не смогли найти ребенка.
- Но через несколько дней супругам удалось найти малыша – мальчика. Заявление на его усыновление написано, впереди сбор документов для суда и сам суд.
- Инне Мирошниченко уже очень тяжело быть на расстоянии, поэтому она часто навещает сына. Его она называет "сыном, рожденным сердцем".