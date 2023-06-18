Жена Мирошниченко показала фото сына, которого усыновляет, и рассказала о первых успехах

Жена Тимура Мирошниченко снова увиделась с сыном, которого усыновляет. Она рассказала о его возрасте и особенностях, а еще показала новое фото.

Тимур и Инна Мирошниченко на днях подали заявление на усыновление сына из детдома в Житомире. Жена ведущего снова навестила сына и рассказала о нем больше.

К слову На Днепропетровщине – беда, – Астафьева со щемящем рассказала о бабушке, которая не хочет покидать дом

Инна Мирошниченко рассказала о будущем сыне

Инна Мирошниченко рассказала, что купила мальчику летнюю одежду и обувь. Но обувь ему не подошла – как призналась звездная жена, она очень маленькая как на 2 года.

Сыну почти 2 года. Но он настолько маленький, что даже одежда на 9 месяцев оказалась большой. Обувь нужного размера не производят, потому что с таким размером ноги дети еще не ходят,

– поделилась Инна Мирошниченко.

"Но все, чего он хочет, – ходить. Там ему не с кем ходить. В группе много деток. Поэтому просто комната и все. Когда мы приезжаем, мы часами только и делаем, что ходим по коридорам, лестницам, вокруг дома", – заметила ведущая.

Инна Мирошниченко показала фото мальчика и рассказала о его первых успехах: "Еще неделю назад он падал через ступеньку высотой в пять сантиметров. А сегодня я сняла для Тимура видео, как он преодолевает лестницу на второй этаж, подтягиваясь за поручень. Сам!".



Будущий сын Мирошниченко / Фото с инстаграм-сториз

Как продвигается дело с усыновлением