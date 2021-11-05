Началась продажа билетов на концерт Imagine Dragons: цены, сектора и безумный ажиотаж
Источник:24 канал
Концерта американской инди-поп-группы Imagine Dragons ждут тысячи украинских фанатов. Через 3 года после последнего визита в Украину музыканты вернутся снова! 5 ноября стартовала продажа билетов, но приобрести их – не так уж и просто.
Концерт американцев Imagine Dragons состоится 3 июня 2022 года на НСК "Олимпийский", как и несколько лет назад. Фанаты, которые, вероятнее всего, должны будут предъявить сертификат о ПЦР-тесте, разместятся в 51 секторе и двух крупных фан-зонах на поле стадиона.
К слову Imagine Dragons возвращаются на НСК "Олимпийский": когда группа выступит в Киеве
В 2018 году, чтобы приобрести билет на концерт группы, меломаны могли быть 50-тысячными в онлайн-очереди. Сегодня же редакция Showbiz 24 была 12-тысячной в очереди, правда, ожидать, чтобы приобрести билет, пришлось недолго.
Цены на билеты
Цены на билеты стартуют от 790 гривен в одном из секторов стадиона и завершаются ценой в 15 тысяч за VIP-пакет.
- RadioActive Zone – 2 290 гривен
- Believer Zone – 1 490 гривен
- Сектор A: 990 гривен – 4 990 гривен
- Сектор B: 790 гривен – 1 090 гривен
- Сектор C: 990 гривен – 2 990 гривен
VIP-пакеты:
Цены на VIP-пакеты на концерт Imagine Drarons / Скриншот с сайта
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С чем приедет группа в Украину
Американский коллектив Imagine Dragons в сентябре 2021 года выпустил пятый студийный альбом Mercury – Act 1. Его фанаты ждали три года, и в него вошло 13 песен:
- My Life
- Lonely
- Wrecked
- Monday
- #1
- Easy Come Easy Go
- Giants
- It's Ok
- Dull Knives
- Follow You
- Cutthroat
- No Time for Toxic People
- One Day
Также музыканты обещают выступить с несколькими своими самыми известными хитами с предыдущих альбомов. В целом концерт в Киеве состоится в рамках тура Mercury World Tour, с которым группа выступит в разных городах Европы.