"Им не нравилось, что мы хорошо живем": как дети Елены Кравец видят войну

Украинская актриса Елена Кравец поделилась, как разговаривает с детьми о войне в стране. Она показала двойню в сине-желтых флагах.

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец воспитывает троих детей – дочь Марию и 5-летних близнецов Катю и Ивана. Она поделилась, как разговаривала с младшими отпрысками о войне в Украине.

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Елена Кравец о диалоге с детьми

Как поделилась юмористка, дети до конца не понимают, почему Россия напала на Украину.

Мама, русские на нас напали, потому что им не нравилось, что мы хорошо живем?

– спрашивали Катя и Иван.

"Ну, можно и так сказать" – ответила им актриса. "Мама, но они вместо того, чтобы завидовать, могли просто попросить рассказать, как мы это делаем. И все…" – предложили свой вариант решения проблем малыши.

, Елена Кравец по-прежнему рассказывала, как дети реагируют на войну . 5-летний Иван еще в первые дни понял, кто враг для Украины "Так надо нам не сюда ехать, а в Россию. И там им все сказать в глаза и президенту навалять", – говорил звездный сын.



Дети Елены Кравец / Фото с инстаграм-сториз



Дети Елены Кравец / Фото с инстаграм-сториз

Как звездные дети реагируют на войну