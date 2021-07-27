Илона Гвоздева заявила, что не будет участвовать в "Танцах со звездами"
Источник:инстаграм Илоны Гвоздевой
Успешная украинская танцовщица Илона Гвоздева ошеломила новостью. Она призналась, что больше не выйдет на паркет шоу "Танцы со звездами".
В то время, когда почти каждый день становятся известны имена участников нового сезона "Танцев со звездами", одна из самых успешных танцовщиц проекта объявила о том, что покидает шоу. Илона Гвоздева объявила, что больше не будет соревноваться на паркете.
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Илона Гвоздева навсегда покинула "Танцы со звездами"
Об этом знаменитость объявила в новой публикации в своем блоге в инстаграме.
Вот и подошла к концу моя танцевальная история длиной в 4 года! Каждый раз выходя на сцену, я проживала маленькую жизнь своих героинь, каждый мой звездный партнер был по-своему прекрасным и достойным победы, каждый танец я посвящала Вам, мои дорогие зрители,
– призналась танцовщица.
Илона Гвоздева добавила, что за время участия в шоу она пыталась отдавать всю себя любимому делу. Она по-новому раскрывала личность своих партнеров-участников, обучала их и дарила праздник зрителям.
"Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя...
Я чувствую, что могу быть больше, чем просто танцовщицей, хочу большего, чем просто танцевать на сцене, пришло время открывать свои новые стороны, а не только своих партнеров. Я понимаю, что незаменимых артистов не бывает, но есть неповторимые, и я хочу быть в их числе!" – заявила звезда.
Илона поблагодарила проект и продюсера Завадюка за то, что поверили в нее. Она выразила благодарность коллегам, близким, которые были рядом и поддерживали.
Спасибо мне за меня! Благодарю вас, мои дорогие и любимые зрители за любовь, веру и признание. Я буду скучать... Книга "Танцы со звездами" станцована, погасли софиты, занавес закрыт…
– подытожила Гвоздева.
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Илона Гвоздева в "Танцах"
- Впервые звезда приняла участие в проекте в 2011 году. Ее звездным партнером стал Александр Кривошапко, участник "Х-фактора".
- В 2017 году она выходила на паркет вместе с юмористом Юрием Ткачом. Уже в следующем году, выступая с коллегой Ткача Игорем Ласточкиным, Илона Гвоздева одержала победу на шоу.
- На "Танцах-2019" звезда тренировала телеведущего Владимира Остапчука, с которым поссорилась из-за его развода с Еленой Войченко.
- В 2020 году Илона Гвоздева стояла в паре с Дмитрием Танковичем. Тогда она решилась на участие несмотря на беременность. Пара во втором же выпуске вылетела из шоу.