Илона Гвоздева эмоционально высказалась о предательнице Денисове, которая заняла кресло в российском шоу

Украинская танцовщица Илона Гвоздева эмоционально высказалась о коллеге Татьяне Денисовой. Она возмущена поведением предательницы.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева пыталась достучаться до Татьяны Денисовой в начале вторжения. Она писала ей сообщение, но в ответ получила только молчание.

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Илона Гвоздева о предательстве Денисове

Танцовщица поделилась, что было ошибкой и вообще приглашать Татьяну Денисову на танцевальное шоу в Украину, состоявшееся до 24 февраля.

Я думаю, бл*ха муха, у нас что, своих кадров не хватает? Снова одни и те же лица. Почему не давать дорогу молодым, перспективным?

– подчеркнула артистка.

, что подобные мнения высказывала Катя Осадчая . Она возмутилась тем, что 8 лет войны Денисова ездила по российским шоу, но ее все равно пригласили на украинские "Танцы.World of Dance". Только полномасштабная война заставила канал СТБ пересмотреть позицию – Татьяну на шоу не будут показывать

Татьяна Денисова не только умолчала о войне, но и вернулась в Россию и стала судьей проекта там, чтобы заработать кровавые рубли. Илона Гвоздева отреагировала на это очень эмоционально.

"Когда ты вернулась в Россию, села снова в кресло судить другое танцевальное шоу, и ты прекрасно понимаешь, что здесь происходит с твоими коллегами, друзьями, знакомыми и вообще, какая ситуация, ну то ты просто с*ка. Другого понимания у меня уже нет".