Илона Гвоздева откровенно призналась, за какие деньги живет во время войны: "У мужа нет работы"

Украинская танцовщица Илона Гвоздева рассказала о заработке в ее семье. Она призналась, что у мужчины нет работы, поэтому финансы в дом приносит она.

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева еще до полномасштабного вторжения начала строить дом. Война скорректировала ее планы, однако строительство продолжается.

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Илона Гвоздева о заработке

Хореографиня рассказала, что на свое жилье она с мужем накопила определенную сумму еще до войны, поэтому они решили снять с паузы строительство.

Теперь Илона Гвоздева хватается за каждую возможность, чтобы заработать. Ее муж пока остался без работы, однако он самостоятельно контролирует процесс строительства, что позволяет экономить финансы.

"Я нахожу работу, я преподаю детям, езжу в университет, на какие-то детские мастер-классы. Короче говоря, я делаю все, где до этого я, возможно, даже не работала. Я хватаюсь за малейшую возможность. У меня корона не упала, я работаю в разных статусах, и мы продолжаем строить дом. Тем более, что у мужа пока нет работы", – поделилась танцовщица.

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