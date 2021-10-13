Илона Гвоздева рассказала, почему не общается с Владимиром Остапчуком

Украинская танцовщица Илона Гвоздева активно ведет инстаграм-блог, где подписана на многих звезд шоу-бизнеса. Однако Владимира Остапчука в этом списке нет, потому что знаменитости не общаются. По словам хореографа, все потому, что их мировоззрения значительно отличаются.

Еще раньше Илона Гвоздева признавалась, что является "блогершей, которая немного танцует". Так как большую часть ее заработка приносит именно страница в инстаграме. Там танцовщица общается со звездами и выкладывает разнообразные фото.

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Илона Гвоздева в списке "друзей" имеет многих украинских знаменитостей: Елену Шоптенко, Влада Яму, Олю Цибульскую, Дашу Астафьеву и других. Однако есть известный человек, с которым хореограф не дружит.

В друзьях у меня точно нет Владимира Остапчука. Потому что, мне кажется, у нас очень разные взгляды на жизнь, на какие-то отношения между людьми. Это тот человек, которого я уважаю за его творческие способности. Он очень талантливый ведущий. Но его человеческие качества расходятся с моими представлениями,

– подчеркнула звезда.

Илона Гвоздева добавила, что ее с телеведущим объединяют только рабочие отношения. Они здороваются, но не поддерживают теплых отношений.

"Мы не общаемся, но на концерте мы виделись и поздоровались. Просто мы не друзья. Мы общаемся, если это касается работы, но если говорить о каких-то теплых дружеских отношениях, у нас таких нет", – добавила победительница "Танцев со звездами".



Илона Гвоздева и Владимир Остапчук / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой

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